Реванш Усик – Дюбуа: за які титули битимуться боксери у головному бою року

Вже у цю суботу, 19 липня, відбудеться довгоочікуваний реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Історичну подію у королівському дивізіоні прийматиме Велика Британія.

Реванш Усик – Дюбуа відбудеться на легендарному стадіоні "Вемблі" у Лондоні. На кону протистояння між українським чемпіоном та британським боксером чотири титули у хевівейті, повідомляє 24 канал.

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Які титули на кону реваншу Усик – Дюбуа?

Олександр Усик у травні минулого року вперше переміг Тайсона Ф'юрі. Таким чином український боксер заволодів усіма титулами, ставши першим, починаючи з 1999 року абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі.

Згодом Усик відмовився від титулу IBF на користь поєдинку між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа. У британській битві "Динаміт" виявися сильнішим та заволодів чемпіонським поясом, нокаутувавши Ей Джея.

Олександр Усик залишив за собою три головні титули у королівському дивізіоні, а саме Король хевівейту володіє титулами WBO, WBC та WBO. Тому переможець реваншу збере усі пояси та стане абсолютним чемпіоном світу.

До слова. Вперше Олександр Усик бився проти Даніеля Дюбуа у 2023 році у місті Вроцлав, Польща. У тому поєдинку український боксер здолав британця технічним нокаутом у дев'ятому раунді.

Раніше повідомляли, о котрій годині відбудеться реванш Усик – Дюбуа на стадіоні "Вемблі". Головний бій історичного вечора боксу між українським чемпіоном та британським боксером розпочнеться ближче до ночі.