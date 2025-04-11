Анчелотті поставили ультиматум: за якої умови наставник лишиться в Реалі
- Карло Анчелотті повинен виграти великий трофей, щоб залишитися головним тренером Реала, інакше його буде звільнено.
- У разі звільнення Анчелотті команду тимчасово очолять Альваро Арбелоа або Сантьяго Соларі до призначення Хабі Алонсо.
- Наразі Реал займає другу позицію в Ла Лізі, поступаючись Барселоні.
Головний тренер Реала Карло Анчелотті може покинути команду найближчим часом. У клубі назвали умови для цього.
У кількох останніх матчах Реал зазнавав невдач. У клубі порушили питання про можливу зміну тренера.
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За якої умови Анчелотті покине Реал
Керівництво клубу поставило італійському тренеру ультиматум, пише 24 канал з посиланням на Defensa Central.
Анчелотті має виграти хоча б один великий трофей, щоб залишитися в клубі. Якщо тренер не впорається із завданням, то його буде звільнено.
Команду очолить Альваро Арбелоа або Сантьяго Соларі. Це тимчасова заміна на момент проведення клубного чемпіонату світу-2025.
Очікується, що потім на посаду головного тренера команди призначать Хабі Алонсо, який зараз тренує німецький Баєр.
Відзначимо, що наразі Реал посідає другу позицію в турнірній таблиці Ла Ліги, поступаючись Барселоні.