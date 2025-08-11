Захисник збірної України Ілля Забарний завершив перехід з Борнмуту до ПСЖ. Київське Динамо непогано заробить на трансфері свого вихованця.

Трансфер Іллі Забарного обійдеться Парі Сен-Жермену у 67 мільйонів євро разом з бонусами. Київське Динамо отримає 20 відсотків, але не від загальної суми, а з різниці, повідомляє 24 Канал з посиланням на ТатоТаке.

До теми Такого від Забарного не очікували: Борнмут шокований поведінкою українця через перехід в ПСЖ

Скільки грошей отримає Динамо за трансфер Забарного у ПСЖ?

Журналіст Михайло Співаковський розвінчав міфи про неймовірний прибуток, який отримають боси "біло-синіх" від переходу Забарного.

"У цих підрахунках дуже легко потрапити в оману, бо всі запам’ятали, що у Динамо є відсоток від продажу Забарного. І чомусь пам’ятають про 25%, а насправді 20% – і це перша омана.

А друга омана дуже проста – йдеться не про п’яту частину від загальної суми трансферу Забарного в ПСЖ. Йдеться про різницю між сумою, яку Борнмут отримає з ПСЖ й мінус ті кошти, які Борнмут сплатив вже Динамо", – сказав Співаковський.

За підрахунками ведучого ТаТоТаке, різниця між сумою трансферу Забарного з Борнмуту до ПСЖ та з Динамо до Борнмуту становитиме приблизно 40 мільйонів євро. З цих грошей столичний клуб отримає 8 мільйонів (20 відсотків від трансферу).

Довідка. За трансфер Іллі Забарного Борнмут сплатив Динамо у 2023 році 22,7 мільйона євро.

Крім того, кияни отримають платіж солідарності за виховання футболіста до віку 21 року. Таким чином, Динамо заробить на трансфері Забарного до ПСЖ приблизно 10,5 мільйонів євро.

Зазначимо, що Ілля Забарний вже прибув до Парижу, де відбудеться офіційне підписання контракту з ПСЖ.