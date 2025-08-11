Захисник збірної України Ілля Забарний готується піти на підвищення. Футболіст має перейти в ПСЖ і цей трансфер відкрив нові цікаві подробиці щодо характеру футболіста, повідомляє 24 Канал з посиланням на RMC Sport.

Що зробив Забарний?

Борнмут неохоче торгував Забарного та не одразу був готовий його відпустити. При цьому сам Ілля хотів перебратися в ПСЖ, але не влаштовував скандал через можливий зрив трансферу.

Англійські ЗМІ повідомляють, що представники Борнмута шоковані поведінкою Забарного під час літнього міжсезоння. У клубі вражені працелюбством українця та його професіоналізмом.

Попри постійні чутки щодо трансферу Ілля провів із "вишнями" усю передсезонну підготовку та не мав наміру бойкотувати тренування. Особливо цей контраст шокуючий на фоні зірки Ньюкасла Александера Ісака.

На фоні чуток щодо можливого переходу в Ліверпуль швед відкрито висловив небажання грати за "сорок" та навіть не прибув на тренування з командою. Тож на фоні Ісака українець зміг показати себе у позитивному світлі.

Саме це і спонукало Борнмут задовольнити бажання гравця та погодитися на пропозицію ПСЖ. Очікується, що англійський клуб отримає близько 63 мільйонів євро за футболіста, а також бонуси від його виступів у Парижі.

Минулого сезону Ілля 39 матчів за "вишень" та допоміг команді фінішувати дев'ятою в АПЛ. У свою чергу ПСЖ здобув вже чотири трофеї цього року, в тому числі й Кубок чемпіонів.