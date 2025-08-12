ПСЖ здійснило один з найгучніших трансферів цього літа. 12 серпня 2025 року французький клуб повідомив про підписання Іллі Забарного.

Українець приєднався до ПСЖ після довготривалих перемовин з Борнмутом за значні 63 мільйони євро. На тлі трансферу Забарного росіяни влаштували істерику, інформує 24 канал.

Читайте також Хто з українських футболістів став найдорожчим після трансферу Забарного у ПСЖ

Як росіяни відреагували на трансфер Забарного?

Однією з умов трансферу Іллі Забарного був продаж Матвія Сафонова. Парижани ще не змогли продати воротаря збірної Росії, але активно шукають клуб, який готовий придбати представника ворожої країни.

У росіян затріщали "духовниє скрєпи" через трансфер Забарного у ПСЖ, вони одразу влаштували істерику у соціальних мережах. Громадяни держави-агресорки вважають, що Сафонов має залишитись у французькому клубі.

З чого взяли? Про вимоги Забарного писала лише французька жовта преса, жодне нормальне джерело на кшталт Романо не підтвердило це.

Аби не закінчив з футболом як Мудрик.

Нехай там йому на прощання Сафонов на тренуванні ноги зламає.

Реакція росіян на трансфер Забарного / Скриншоти з соцмереж

Раніше ми розповідали, як українські фанати затролили Матвія Сафонова через трансфер Забарного. Вболівальники залишили влучні коментарі в інстаграмі воротаря збірної Росії.