Ілля Забарний перейшов у ПСЖ з умовою, що парижани продадуть Матвія Сафонова. Проте російський голкіпер поки ще залишається у французькому клубі.

ЗМІ почали поширювати інформацію, нібито, Ілля Забарний подружився з Матвієм Сафоновим. Ангеліна Забарна висловилась про стосунки свого чоловіка з росіянином, повідомляє 24 канал із посиланням на "Трибуну".

Чи потоваришував Забарний з Сафоновим?

Дружина Іллі Забарного прокоментувала про розмову українського захисника ПСЖ з російським голкіпером Матвієм Сафоновим. Ангеліна розвіяла чутки, які поширюють французькі ЗМІ.

Кохана Забарного наголосила, що усі розуміють та знають позицію Іллі стосовно його одноклубника. Ангеліна Забарна також підкреслила, що вони не зраджують власним принципам.

Французькі ЗМІ намагаються отримати більше охоплень та придумують дурниці, підтверджень яким немає. Більше нічого не хочеться коментувати, дякую,

– сказала Ангеліна.

Нагадаємо, що Ілля Забарний приєднався до ПСЖ 12 серпня 2025 року. Парижани заплатили Борнмуту 63 мільйони євро за трансфер лідера збірної України.

