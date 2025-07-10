Свідок ДТП за участі Діогу Жоти заявив про фальшиві висновки поліції

Вранці 3 липня футбольний світ сколихнула трагічна звістка. Внаслідок моторошної ДТП загинув Діогу Кошта та його брат.

Поліція вказала на перевищення швидкості як ключову причину трагедії, а свідок аварії заявив, що ДТП спричинив критичний стан дороги. Він запевняє, що має докази, пише 24 Канал з посиланням на DailyMail.

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Нові деталі трагедії

За офіційною версією, причиною ДТП стало перевищення швидкості та розрив шини, однак свідок трагедії, водій вантажівки Хосе Азеведо, стверджує протилежне. За його словами, португалець не порушував правила, а смертельна аварія стала наслідком жахливого стану дороги.

Хосе не лише запевнив у невинності Жоти, а й намагався врятувати братів після загоряння авто.

Я даю слово – вони не їхали швидко. Я на цій дорозі щодня і знаю, наскільки вона небезпечна,

– сказав чоловік.

Як виявилося, A-52 вже давно має репутацію "траси смерті": лише за 2023 рік тут сталося 19 ДТП, а напередодні трагедії з Жотою – ще одна аварія з тяжкими наслідками. У 2024 році місцеві жителі подали понад 40 скарг через вибоїни, погане освітлення та часті тумани. Лише після смерті футболіста влада вперше публічно визнала трасу небезпечною.

Нагадаємо, що Ліверпуль ухвалив рішення довічно закріпити за Діогу Жотою 20-й номер. Також клуб активно підтримує сім'ю футболіста.