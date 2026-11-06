Загинув чемпіон України з рукопашного бою — він служив у Службі безпеки президента

Автокатастрофа забрала життя титулованого українського бійця Георгія Коновальчука. Спортсмен був членом збірної України та призером низки престижних міжнародних змагань.

У дорожньо-транспортній пригоді загинув Георгій Коновальчук. Про це повідомили у Криворізькій федерації рукопашного бою.

Що відомо про загибель спортсмена

Життя бійця обірвалося у середу, 4 листопада.

Важко усвідомити, що більше не буде спільних тренувань, змагань і нових перемог… Попереду було стільки планів, мрій і ціле життя, яке він ще мав прожити. Георгію, твої перемоги залишаться в історії спорту, а ти сам — у пам’яті та серцях нашої спортивної родини,

– йдеться у заяві організації.

Наразі про детальні обставини трагедії не повідомляється. Українські ЗМІ повідомляють, що спортсмену було 20 років.

Відомо, що він був військовослужбовцем у Службі безпеки Президента України, де теж підтвердили загибель спортсмена.

Що відомо про спортивні досягнення Георгія Коновальчука

Торік він став срібним призером Всесвітніх спортивних ігор CSIT, які відбулися у грецькому місті Лутракі. Українець виступав у ваговій категорії до 60 кілограмів у розділі "повний контакт".

Також Георгій був багаторазовим чемпіоном та призером чемпіонатів Європи, переможцем Кубка Президента України з рукопашного бою.

Нагадаємо, що днями у віці 34 років перестало битися серце відомої ірландської легкоатлетки Кіри Магіан. Спортсменки не стало через кілька днів після весілля.