На фронті загинув майстер спорту України Микита Козубенко

На війні проти Росії загинув майстер спорту України зі стрибків у воду Микита Козубенко. Спортсмену був 31 рік.

З початком повномасштабного вторгнення Микита Козубенко доєднався до лав НГУ. Захищаючи Україну від ворога, він загинув, пише 24 канал з посиланням на Федерацію України зі стрибків у воду.

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Що відомо про Микиту Козубенка

Микита Козубенко є уродженцем Миколаєва і ще змалку пов’язав своє життя зі спортом. Він почав займатися ще в юності й присвятив спорту багато років.

Він став майстром спорту України, а з 2017 року працював тренером зі стрибків у воду, маючи другу тренерську категорію. У 2018 році закінчив Чорноморський державний університет імені Петра Могили.

"У найтяжчі для країни часи Микита став до лав захисників — взяв зброю до рук і вступив до Національної гвардії України, щоб боронити рідну землю", – повідомляється у зверненні Федерації.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним і близьким Микити Козубенка. Вічна пам'ять захиснику!