На війні загинув президент футзального клубу з Івано-Франківська Микола Худевич

У середу, 11 червня, стало відомо про загибель на війні президента футзального клуб Ревера 1908 Миколи Худевича. Полеглому захиснику України було 45 років.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу футзального клубу Ревера 1908. Аматорська команда висловила співчуття рідним та близьким військовослужбовця.

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Що відомо про загиблого героя

Микола Васильович Худевич народився 9 грудня 1979 року у селі Тухля Славської громади на Львівщині. У мирний час він жив у Івано-Франківську, де очолював аматорський футзальний клуб Ревера 1908.

Наш близький друг. Керівник. Професіонал. Воїн. Надзвичайної доброти людина. Щиро співчуваємо рідним, близьким, усім, для кого ця втрата – особиста. У скорботі – вся команда,

– йдеться у дописі пресслужби клубу.

Команда Ревера 1908 бере участь в аматорських змаганнях з футзалу Івано-Франківська та області з 2011 року. За підсумком сезону-2024/25 Суперліги ІФРАФ (Івано-Франківська регіональна асоціація футболу) команда здобула бронзові нагороди.

Поховають Миколу Худевича у рідному селі Тухля на Львівщині.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним і близьким Миколі Худевича. Вічна пам'ять захиснику України!

Раніше повідомлялося про смерть колишнього президента міланського Інтера Ернесто Пеллегріні, який помер у день фіналу Ліги чемпіонів.