На жаль, війна проти Росії продовжує забирати життя українських воїнів. Львівський футбольний клуб Карпати повідомив сумну звістку із фронту.

На передовій загинув фанат Карпат Руслан Загурський, відомий під позивним "Хабіб". Уболівальник "левів" загинув героїчно, інформує 24 Канал із посиланням на львівські Карпати.

Читайте також На фронті загинув український шахіст Антон Болдирев

Втрата у фанатській родині Карпат?

Життя фана "зелено-білих" обірвалось під час евакуації поранених побратимів 30 вересня 2025 року.

Із перших днів повномасштабної війни "Хабіб" вступив до лав ЗСУ у статусі добровольця. Загурський служив у 125-й окремій важкій механізованій бригаді. Воював на одразу декількох гарячих напрямках – Запорізькому, Донецькому та Південно-Слобожанському. За свою службу та мужність був нагороджений державними орденами.

Світла пам’ять воїну, фанату, другові – справжньому Леву по духу,

– йдеться у новині клубу.

Редакція сайту 24 Каналу висловлює щирі співчуття родині та усім знайомим загиблого воїна! Герої не вмирають!

Що відомо про загиблого фаната Карпат?

Руслан Загурський народився 4 липня 1998 року у Львові. Навчався у школі під номером 87.

Займався дзюдо, змішаними єдиноборствами, мотоспортом і навіть грав на фортепіано.

Із 17 років почав їздити на матчі Карпат і залишався завжди із улюбленою командою.

У львівському клубі повідомили, коли та де в останню путь можна буде провести загиблого захисника. Також усіх, хто прийде на прощання з Русланом Загурським, попросили не приносити штучних квітів, а лише живі квіти без чорних стрічок.

05.10 о 19:00 – парастас у церкві Святих Володимира та Ольги, Винники, вулиця Жупан 4а

06.10 о 09:00 – молитва у церкві Святих Володимира та Ольги, Винники, вулиця Жупан 4а та формування колони до Гарнізонного Храму Петра і Павла

06.10 о 09:30 – прощання у парку Незалежності біля стели Полеглих Героїв, Винники

06.10 о 11:00 – прощання у Гарнізонному Храмі Петра і Павла

Нещодавно також непоправної втрати зазнала динамівська родина. На війні загинув уболівальник Динамо Микита Гончаренко. Про втрату повідомили в інстаграмі WBC Ultras Dynamo.

Відзначимо, що улюблений клуб "Хабіба" 4 жовтня на виїзді переграв Олександрію 2:0.