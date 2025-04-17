Анчелотті натякнув на свою відставку після вильоту Реала з ЛЧ

Головний тренер Реала Карло Анчелотті прокоментував виліт Реала з Ліги чемпіонів. Він натякнув на свою відставку з посади коуча.

В Лізі чемпіонів завершилась стадія 1/4 фіналу сезону-2024/2025. За підсумками етапу Реал вилетів з Ліги чемпіонів, зазнавши поразок від Арсенала у двох матчах.

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Анчелотті про невтішний результат

Тренер "вершкових" зізнався, що це могла бути його остання гра на посаді наставника Реала, пише 24 канал з посиланням на ESPN.

Це може бути останній матч, якщо клуб вирішить, що настав час змін. Це може статися цього року, або наступного, коли закінчиться мій контракт. Це не проблема. Коли я тут закінчу, єдине, що я можу зробити, це подякувати цьому клубу. Це може бути завтра, через місяць або через рік,

– сказав Карло Анчелотті.

Довідка. Карло Анчелотті повернувся на посаду головного тренера Реала в липні 2021-го року.

Відзначимо, що питання про заміну італійського фахівця піднімуть у тому випадку, якщо "Королівський клуб" не здобуде хоча б один великий трофей.