Відомий боксер назвав можливу причину повернення Ф'юрі

Агіт Кабаєл висловився про можливе повернення Тайсона Ф'юрі на ринг. Він назвав причину поверненя британця.

Британський боксер Тайсон Ф'юрі нещодавно оголосив про завершення кар'єри. Деякі експерти припускаються думки, що "Циганський король" ще повернеться на ринг, пише 24 канал з посиланням на Boxing News.

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Заради чого повернеться Ф'юрі

Кабаєл сподівається на повернення "Циганського короля". Всі фанати хочуть побачити його поєдинок з Ентоні Джошуа.

Я сподіваюся, що Туркі Аль аш-Шейх влаштує це. Ф'юрі каже, що завершив кар'єру, але ж ви знаєте Тайсона. Він уже двічі йшов на пенсію, але коли цього разу він каже, що закінчує і хоче провести час із сім'єю, я його розумію,

– заявив Агіт Кабаєл.

Він також додав, що Ф'юрі досяг у боксі всього і завоював усі титули.

"Він завоював пояс WBC, забрав усі інші титули у бою з Кличком. Знаєте, заради чого він повернеться? Я думаю, що лише заради грошей", – додав Агіт Кабаєл.

Відзначимо, що в останніх двох боях Тайсон Ф'юрі програв Олександру Усику.