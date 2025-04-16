Де заробляв найбільше: колишня дружина Тимощука повідомила його зарплату в клубах

Зрадник України Анатолій Тимощук під час футбольної кар'єри виступав за Шахтар, Зєніт та Баварію. Його колишня дружина Надія Навроцька розповіла, в якій команді "кормілєц" обримував найбільше грошей.

Анатолій Тимощук у 1998 році підписав контракт з донецьким Шахтарем. У складі "гірників" він провів найбільше матчів у своїй кар'єрі, пише 24 Канал.

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Скільки заробляв Тимощук у Зєніті

Надія Навроцька, ексдружина Анатолія Тимощука, в інтерв'ю Blik.ua розповіла про його зарплати в Шахтарі, Зєніті та Баварії.

Перша зарплата Тимощука в донецькому клубі була півтори тисячі доларів. Поступово півзахисник почав заробляти більше.

"Спочатку переписав контракт на три тисячі доларів, згодом – на п'ять, потім – сім, далі – 15. Зарплата підіймалася поступово. Найвищий пік в Шахтарі у нього був мільйон доларів в рік", – розповіла Навроцька.

У 2007 році Тимощук підписав контракт з російським Зєнітом. Шахтар отримав за свого футболіста 20 мільйонів доларів. У Росії зарплата "кормільца" зросла втричі.

"Зарплата у Зеніті? Близько трьох мільйонів на рік. Але перед переходом у Зеніт була теж пропозиція від Шахтаря на збільшення суми контракту.

Не втратили в Баварії, ми домовилися про кращі умови – близько чотирьох мільйонів на рік", – зазначила ексдружина Тимощука.

Зазначимо, що розпочинав футбольну кар'єру Тимощук у луцькій Волині, а завершував у Кайраті. За інформацією ЗМІ, в Казахстані він отримував приблизно один мільйон євро.

У 2016 році Тимощук та Навроцька розлучилися. У шлюбі у них народилося дві доньки. У 2017 році любитель "руского міра" повернувся до Санкт-Петербурга, де приєднався до тренерського штабу Зєніта.

На початку березня 2025 року Міністерство молоді та спорту України позбавило спортивних звань зрадників України, в тому числі Тимощука.