Якби це могло привести до миру, – Усик відверто зізнався, чи заслуговує Трамп його пояс

Український боксер Олександр Усик відповів, чи заслуговує Дональд Трамп на його чемпіонські пояси. Він зазначив, що готовий віддати всі титули заради одного бажання.

Не так давно Володимир Зеленський прибув з візитом до Вашингтона з метою зустрітися з Дональдом Трампом. В межах зустрічі президент України привіз пояс WBC Олександра Усика.

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Чи заслужив Трамп на пояси Усика

Український боксер відповів на питання, чи заслуговує новий президент США на його чемпіонські титули, пише 24 канал з посиланням на The Washinghton Post.

Знаєте, питання не в тому, чи заслуговує він його. Якби це могло привести до миру в нашій країні, я був би готовий віддати всі свої пояси,

– сказав Олександр Усик.

Нагадаємо, що у двох останніх боях український боксер здобув перемогу над Тайсоном Ф'юрі. В обох протистояннях більшість суддів віддали перевагу Усику.