Якби це могло привести до миру, – Усик відверто зізнався, чи заслуговує Трамп його пояс
- Олександр Усик заявив, що готовий віддати свої чемпіонські пояси Дональду Трампу, якщо це приведе до миру в Україні.
- Під час візиту Володимира Зеленського до Вашингтона, президент України привіз пояс WBC Усика для зустрічі з Трампом.
- Усик виграв два останні бої проти Тайсона Ф'юрі, отримавши підтримку більшості суддів.
Український боксер Олександр Усик відповів, чи заслуговує Дональд Трамп на його чемпіонські пояси. Він зазначив, що готовий віддати всі титули заради одного бажання.
Не так давно Володимир Зеленський прибув з візитом до Вашингтона з метою зустрітися з Дональдом Трампом. В межах зустрічі президент України привіз пояс WBC Олександра Усика.
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Чи заслужив Трамп на пояси Усика
Український боксер відповів на питання, чи заслуговує новий президент США на його чемпіонські титули, пише 24 канал з посиланням на The Washinghton Post.
Знаєте, питання не в тому, чи заслуговує він його. Якби це могло привести до миру в нашій країні, я був би готовий віддати всі свої пояси,
– сказав Олександр Усик.
Нагадаємо, що у двох останніх боях український боксер здобув перемогу над Тайсоном Ф'юрі. В обох протистояннях більшість суддів віддали перевагу Усику.