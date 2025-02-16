У ТЦК пояснили затримання баскетболіста збірної України

Гравець збірної України Володимир Конєв не зміг виїхати за кордон на матчі відбору до Євробаскету-2025. Працівники ТЦК зняли лідера "синьо-жовтих" з автобуса та доправили для з'ясування усіх обставин.

Ситуацію з Володимиром Конєвим вдалося владнати завдяки втручанню потужних людей після звернення президента БК Дніпро Валерія Кондратьєва. Баскетболіст повернувся додому, але не зможе допомогти збірній України у найближчих матчах, пише 24 Канал.

До теми Лідер збірної України був затриманий ТЦК перед важливими матчами відбору на чемпіонат Європи

Усі громадяни України рівні перед законом

Пресслужба волинського ТЦК відреагувала на резонансний інцидент. Там пояснили причину затримання Конєва.

За даними системи "Оберіг", Володимир Конєв перебував у розшуку як порушник військового обліку. Спортсмен не з'явився за викликом до ТЦК та СП. Повістка була надіслана Конєву 1 листопада 2024 року.

Прикордонники затримали гравця збірної України та передали його працівникам поліції Волинської області, які доправили його до ТЦК та СП.

Працівники ТЦК наголосили, що лист за підписом міністрів України та адресований прикордонникам має виключно рекомендаційний характер. Він не є підставою для безперешкодного перетину державного кордону. Власник такого листа може виїхати за кордон за умови, якщо громадянин оновив військово-облікові дані та не є порушником військового обліку.

Окремо у ТЦК наголосили про рівність усіх громадян перед законом.

У відповідь на заяву президента БК Дніпро наголошуємо, що всі громадяни України є рівними перед законом, незалежно від їхньої професії чи статусу. Військовий облік є обов’язком кожного військовозобов’язаного, і його необхідно виконувати відповідно до норм закону,

– йдеться у заяві ТЦК.

Працівники ТЦК висловили вдячність українським спортсменам за виступи на міжнародній арені та нагадали про виконання військового обов'язку.

Що відомо про Володимира Конєва