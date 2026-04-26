Колишній воротар українських команд обрав продовження кар'єри в Росії
- Колишній воротар українських команд Заурі Махарадзе перейшов до російської медіалізі в січні 2026 року, приєднавшись до ФК Vibe.
- Махарадзе змінив українське громадянство на грузинське у 2018 році, але так і не зіграв за збірну Грузії жодного матчу.
Колишній голкіпер Зорі, Полісся та молодіжної збірної України (5 матчів) Заурі Махарадзе зараз продовжує кар'єру. Нині він виступає в російській медіалізі.
Це зазначено у профілі футболіста на Transfermarkt, однак без уточнення конкретного клубу. Водночас окремі медіа повідомляють, що йдеться про ФК Vibe, що також підтверджують соцмережі команди.
Дивіться також "Шляху назад немає, ха-ха": гімнаст-зрадник Ковтун відповів на хейт через зміну громадянства
Що відомо про перехід Махарадзе до Росії?
Офіційно гравця представили 21 січня 2026 року, і він уже встиг зіграти за новий клуб – його можна побачити на командних фото.
33-річний уродженець Одеської області приєднався до російської команди в січні 2026 року.
Відомий футбольний агент і засновник компанії ProStar Вадим Шаблій прокоментував інформацію про виступи Махарадзе в Росії під опікою його агентства у коментарі для сайту "Український футбол".
Ні, наше агентство вже давно з ним не працює. Чи є у ProStar на контрактах гравці та тренери, які працюють на Росії? Звичайно, що ні!,
– заявив Шаблій.
Хто такий Заурі Махарадзе?
Махарадзе був вихованцем донецького Олімпіка та провів 107 матчів в УПЛ у складі різних клубів. Він виступав за юнацькі та молодіжні збірні України U18 і U21, однак згодом змінив футбольне громадянство. У 2018 році воротар отримав виклик до збірної Грузії, але так і не провів за неї жодного матчу.
У різні роки він грав за Олімпік, СК Дніпро-1, Зорю та Полісся. Востаннє в українському футболі Махарадзе з'являвся у 2021 році, після чого виступав за грузинський Мешахте.