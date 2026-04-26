Колишній воротар українських команд обрав продовження кар'єри в Росії

Колишній голкіпер Зорі, Полісся та молодіжної збірної України (5 матчів) Заурі Махарадзе зараз продовжує кар'єру. Нині він виступає в російській медіалізі.

Це зазначено у профілі футболіста на Transfermarkt, однак без уточнення конкретного клубу. Водночас окремі медіа повідомляють, що йдеться про ФК Vibe, що також підтверджують соцмережі команди.

Що відомо про перехід Махарадзе до Росії?

Офіційно гравця представили 21 січня 2026 року, і він уже встиг зіграти за новий клуб – його можна побачити на командних фото.

33-річний уродженець Одеської області приєднався до російської команди в січні 2026 року. Нагадаємо, що у 2018 році Махарадзе змінив українське громадянство на грузинське.

Відомий футбольний агент і засновник компанії ProStar Вадим Шаблій прокоментував інформацію про виступи Махарадзе в Росії під опікою його агентства у коментарі для сайту "Український футбол".

Ні, наше агентство вже давно з ним не працює. Чи є у ProStar на контрактах гравці та тренери, які працюють на Росії? Звичайно, що ні!,

– заявив Шаблій.

Заурі Махарадзе грає у російській медіалізі / Фото скриншот з Transfermarkt

Хто такий Заурі Махарадзе?