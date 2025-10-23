"Це небезпечний бій для Усика": ексчемпіон світу передбачив першу поразку українця в кар'єрі

Олександр Усик має бездоганну спортивну кар'єру. Він досягнув вершини в аматорському боксі, після чого підкорив два дивізіони на професійному рівні.

Очікувалося, що він проведе ще один бій і повісить рукавички на цвях, але плани змінилися й боксер анонсував, що битиметься до 41 року. Своєю думкою щодо цього поділився Девід Хей, повідомляє 24 Канал із посиланням на Pro Boxing Fans.

Що думає Хей про рішення Усика боксувати до 41 року?

Легендарний британський боєць вважає, що це небезпечний крок для українця. Ексчемпіон світу припустив, що Усик ризикує втратити статус непереможного боксера та розповів, коли це може статися.

Якщо й буде час для його поразки, то це вже станеться ближче до того, як йому буде сорок років. У нього була ідеальна кар'єра до поточного моменту, він бився з найкращими – Ентоні Джошуа, Тайсоном Ф’юрі, цими величезними іменами, і до того ж ще давав їм реванш. Дуже рідко трапляється таке, що ти когось побив і потім даєш ще шанс. Ось такий він,

– сказав британець.

Також Девід Хей розповів, хто може завдати Усику першої поразки. Він не впевнений, що це станеться, проте виділив свого перспективного земляка.

"Я не впевнений, чи є в когось ще суттєвий шанс побити Олександра. Але якщо він хоче продовжувати битися, то такі бійці, як Мозес Ітаума, якому зараз 20… Наскільки гарний він буде через два роки! Це небезпечний бій для Усика. Може, українець любить небезпеку. Може, він любить і відчуває, що може дати нам більше. І він може дати нам ще три роки приголомшливих боїв і чудових перемог.

Я буду здивований, якщо він зможе проходити тренувальні табори, битися з великими супертяжами, проходити через спаринги. Чи зможе витримати його тіло? Якщо витримає – це фантастика для фанів боксу. Але якщо ні, то мені неприємно буде побачити, як він продовжує та програє через те, що тіло розвалюється, а не через те, що хтось технічно кращий за нього", – сказав Хей.

До слова. Раніше стало відомо, з ким битиметься Усик у своєму наступному поєдинку. Його повернення на ринг планується у першій половині 2026 року.

Нагадаємо, що напередодні Олександр Красюк висловився про рішення Олександра Усика боксувати довше, ніж планувалося. Він звинуватив у цьому команду українського бійця.

Яку боксерську спадщину наразі має Усик?