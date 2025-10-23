Ожидалось, что он проведет еще один бой и повесит перчатки на гвоздь, но планы изменились и боксер анонсировал, что будет драться до 41 года. Своим мнением по этому поводу поделился Дэвид Хэй, сообщает 24 Канал со ссылкой на Pro Boxing Fans.

Что думает Хэй о решении Усика боксировать до 41 года?

Легендарный британский боец считает, что это опасный шаг для украинца. Экс-чемпион мира предположил, что Усик рискует потерять статус непобедимого боксера и рассказал, когда это может произойти.

Если и будет время для его поражения, то это уже произойдет ближе к тому, как ему будет сорок лет. У него была идеальная карьера до текущего момента, он дрался с лучшими – Энтони Джошуа, Тайсоном Фьюри, этими огромными именами, и к тому же еще давал им реванш. Очень редко случается такое, что ты кого-то побил и потом даешь еще шанс. Вот такой он,

– сказал британец.

Также Дэвид Хэй рассказал, кто может нанести Усику первое поражение. Он не уверен, что это произойдет, однако выделил своего перспективного земляка.

"Я не уверен, есть ли у кого-то еще существенный шанс побить Александра. Но если он хочет продолжать драться, то такие бойцы, как Мозес Итаума, которому сейчас 20... Насколько хорош он будет через два года! Это опасный бой для Усика. Может, украинец любит опасность. Может, он любит и чувствует, что может дать нам больше. И он может дать нам еще три года потрясающих боев и великолепных побед.

Я буду удивлен, если он сможет проходить тренировочные лагеря, драться с большими супертяжами, проходить через спарринги. Сможет ли выдержать его тело? Если выдержит – это фантастика для фанов бокса. Но если нет, то мне неприятно будет увидеть, как он продолжает и проигрывает из-за того, что тело разваливается, а не из-за того, что кто-то технически лучше него", – сказал Хэй.

К слову. Ранее стало известно, с кем будет драться Усик в своем следующем поединке. Его возвращение на ринг планируется в первой половине 2026 года.

Напомним, что наканунеи Александр Красюк высказался о решении Александра Усика боксировать дольше, чем планировалось. Он обвинил в этом команду украинского бойца.

Какое боксерское наследие сейчас имеет Усик?