В останній день трансферного вікна Олександр Зінченко змінив клубну прописку. Він на правах оренди перейшов з Арсенала в Ноттінгем Форест.

У сезоні-2025/2026 "лісники" вперше у XXI столітті виступатимуть у єврокубках. Напередодні було опубліковано їх заявку на основний етап Ліги Європи, повідомляє 24 Канал із посиланням на офіційний сайт англійського клубу.

Чому Зінченко не потрапив у заявку на Лігу Європи?

Командам дозволено включати 25 гравців до складу "списку А". До нього несподівано не ввійшов футболіст збірної України Олександр Зінченко.

Загалом до заявки Ноттінгем Форест потрапили лише 22 гравці. Вона виявилася неповною через вимоги УЄФА.

Згідно з ними у складах команд має бути чотири вихованці клубу. У "лісників" такий футболіст є тільки один – Раян Єйтс, тож "форест" були обмежені в наповненні заявки.

Всього до неї через це потрапили 22 гравці. Окрім Зінченка там не знайшлося місця й іншим літнім новачкам команди.

До слова. В минулому сезоні українець провів 23 матчі за Арсенал, у яких забив один гол і віддав один асист. У нинішній кампанії Зінченко ще жодного разу не зіграв на клубному рівні.

Нагадаємо, що наразі футболіст перебуває у таборі збірної України. "Синьо-жовті" у вересні проведуть два поєдинки у відборі на ЧС-2026.

Що відомо про перехід Зінченка в Ноттінгем Форест?