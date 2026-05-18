Мальдера повернув Ярмоленка та Луніна у збірну України

У понеділок, 18 травня, офіційно оголосили, що тренером збірної України з футболу став італієць Андреа Мальдера. Він став першим іноземним наставником на чолі національної команди.

Під час пресконференції Української асоціації футболу також представили заявку збірної на товариські матчі проти Польщі та Данії. До списку включені як нові гравці, так і найбільш очікувані спортсмени.

Хто увійшов у заявку збірної України?

Головними новинами стали повернення досвідченого лідера Андрія Ярмоленка, а також перші виклики для захисника Олександра Романчука та півзахисника Геннадія Синчука.

Повний склад національної команди виглядає так:

Воротарі: Анатолій Трубін (Бенфіка, Португалія), Андрій Лунін (Реал, Іспанія), Дмитро Різник (Шахтар), Руслан Нещерет (Динамо).

Захисники: Ілля Забарний (ПСЖ, Франція), Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обидва – Шахтар), Тарас Михавко (Динамо), Едуард Сарапай (Полісся), Віталій Миколенко (Евертон, Англія), Олександр Романчук (Університатя, Румунія).

Півзахисники: Олег Очеретько, Артем Бондаренко, Єгор Назарина (усі – Шахтар), Єгор Ярмолюк (Брентфорд, Англія), Микола Шапаренко, Андрій Ярмоленко (обидва – Динамо), Георгій Судаков (Бенфіка, Португалія), Геннадій Синчук (Монреаль, Канада), Олександр Назаренко, Олексій Гуцуляк (обидва – Полісся), Віктор Циганков (Жирона, Іспанія), Руслан Маліновський (Дженоа, Італія).

Форварди: Роман Яремчук (Ліон, Франція), Матвій Пономаренко (Динамо), Артем Довбик (Рома, Італія).

Найбільше представників мають Шахтар (6 гравців) та Динамо (5 гравців).

Що відомо про Андреа Мальдеру?

Мальдера здобув широку популярність в Україні як ключовий асистент і аналітик тренерського штабу Андрія Шевченка. Він відповідав за тактико-технічний аналіз та розбір суперників, зробивши значний внесок у вихід збірної до чвертьфіналу Євро-2020. У 2019 році, після успішної кваліфікації збірної на Євро-2020, він виконав свою обіцянку та зробив татуювання на плечі з українським тризубом і прапором.

Після роботи у національній команді Мальдера став помічником колишнього тренера Шахтаря Роберто Де Дзербі в Брайтоні (2022 – 2024) та Марселі (2024 – 2026).

До нового тренерського штабу Мальдери у збірній приєднаються італійський асистент Паскуале Каталано та українські фахівці Володимир Єзерський і Тарас Степаненко.

Чому Луніна та Ярмоленка не викликали у збірну раніше?

Ситуація з Андрієм Луніним

В інфопросторі ширилися чутки, нібито воротар мав конфлікт із Ребровим і відмовлявся приїжджати до табору збірної як резервіст. Проте сам Лунін та Українська асоціація футболу (УАФ) повністю заперечили цю інформацію, назвавши її вигадкою.

Насправді тренерський штаб ухвалив суто технічне рішення. На момент формування березневої заявки голкіпер майже не мав ігрового часу в Реалі, де програвав конкуренцію Тібо Куртуа.

Ситуація з Андрієм Ярмоленком

Невиклик 36-річного капітана Динамо Сергій Ребров пояснив виключно спортивними причинами. На правому фланзі атаки збірної наразі грають молодші та висококонкурентні виконавці. Крім того, наприкінці минулого року та на початку нового сезону вінгер пропускав збори через тривале відновлення після травм.

Водночас версію про те, що Ярмоленка штучно залишають поза збірною, аби він не побив бомбардирський рекорд Андрія Шевченка (48 голів проти 46 у Ярмоленка), експерти вважають безпідставною.