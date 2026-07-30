ФІФА відкрила справу проти Аргентини після ЧС-2026: гравцям загрожують дискваліфікації

ФІФА розпочала дисциплінарне провадження проти Аргентини після чемпіонату світу-2026. Під розслідування потрапили банер про Мальвінські острови, расизм і сутички гравців.

Після завершення Мундіалю дисциплінарний комітет взявся за низку резонансних епізодів за участю аргентинської збірної. Розслідування стосується як окремих футболістів, так і дій Аргентинської футбольної асоціації, передає 24 Канал.

ФІФА розслідує політичний банер і поведінку вболівальників

Одним із головних епізодів став банер із написом "Las Malvinas son Argentinas" ("Мальвінські острови – аргентинські"), який аргентинські футболісти розгорнули після перемоги над Англією у півфіналі турніру. Плакат, принесений уболівальниками, після фінального свистка взяв Лісандро Мартінес, а Джовані Ло Чельсо продемонстрував його перед сектором аргентинських фанатів.

У ФІФА розцінюють цей епізод як можливе порушення правил щодо використання футболу для політичних маніфестацій. Крім цього, організація перевіряє факти дискримінаційних і расистських скандувань, кидання предметів із трибун, а також можливі порушення офіційних протоколів під час матчів збірної Аргентини, пише журналіст Sky Sports Роб Гарріс у мережі Х.

BREAKING: FIFA has now opened disciplinary proceedings against Argentina's FA over the players' Falklands banner after the England game among other potential breaches - including discrimination, racist abuse and throwing of objects by fans — Rob Harris (@RobHarris) July 29, 2026

Під слідством опинилися футболісти та тренери

Окремі дисциплінарні справи відкрито і щодо представників аргентинської команди. За інформацією ЗМІ, під розслідування потрапили Леандро Паредес, Науель Моліна та помічник головного тренера Роберто Аяла через сутички з футболістами збірної Іспанії після фінального матчу.

Також перевіряються дії аргентинця Тьяго Алмади та іспанця Гаві, яких підозрюють у неспортивній поведінці.

У разі доведення провини футболістам і членам тренерського штабу можуть загрожувати тривалі дискваліфікації. Водночас Аргентинська футбольна асоціація має надати свої пояснення щодо всіх зафіксованих епізодів, після чого дисциплінарний комітет ФІФА ухвалить остаточне рішення.

Нагадаємо, у фіналі чемпіонату світу-2026 збірна Аргентини поступилася Іспанії з рахунком 0:1 після гола Феррана Торреса в додатковий час, не зумівши захистити титул чемпіона світу.