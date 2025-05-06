Однак раніше заявленого матчу не відбудеться. Бразильська конфедерація футболу вийшла у публічний простір зі спростуванням, повідомляє 24 канал із посиланням на CNN Brasil.

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Бразильці не гратимуть з терористами

Новина про те, що збірна Бразилії зіграє проти Росії, викликала у футбольній спільноті бурхливе обговорення та невдоволення. Бразильска конфедерація футболу відреагувала на вкид стосовно можливого матчу з терористами.

У нас немає запланованих матчів проти Росії ані у футболі, ані в будь-якому іншому виді спорту,

– йдеться у заяві організації.

Нагадаємо, що УЄФА та ФІФА заборонили Росії виступати у міжнародних турнірах під егідою організації. Причиною стало повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року.

Раніше стало відомо, що сербський Партизан завітає на турнір до Росії. Команда з Белграда вдруге візьме участь у "Братському кубку", який відбудеться у Москві.