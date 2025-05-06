Зради не буде: бразильці спростували інформацію щодо матчу з росіянами

Нещодавно з'явилась інформація, що збірна Бразилії зіграє товариський матч проти росіян. Спаринг між "селесао" та терористами мав відбутись восени цього року.

Однак раніше заявленого матчу не відбудеться. Бразильська конфедерація футболу вийшла у публічний простір зі спростуванням, повідомляє 24 канал із посиланням на CNN Brasil.

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Бразильці не гратимуть з терористами

Новина про те, що збірна Бразилії зіграє проти Росії, викликала у футбольній спільноті бурхливе обговорення та невдоволення. Бразильска конфедерація футболу відреагувала на вкид стосовно можливого матчу з терористами.

У нас немає запланованих матчів проти Росії ані у футболі, ані в будь-якому іншому виді спорту,

– йдеться у заяві організації.

Нагадаємо, що УЄФА та ФІФА заборонили Росії виступати у міжнародних турнірах під егідою організації. Причиною стало повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року.

Раніше стало відомо, що сербський Партизан завітає на турнір до Росії. Команда з Белграда вдруге візьме участь у "Братському кубку", який відбудеться у Москві.