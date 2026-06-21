Моляться по 5 разів на день і сплять до обіду: яка збірна вразила своїм режимом на ЧС-2026

Збірна Іраку живе за особливим графіком навіть під час чемпіонату світу-2026. Наставник команди розповів, чому футболісти лягають спати о третій ночі та не тренуються вранці.

Підготовка національних команд до матчів чемпіонату світу зазвичай відбувається за суворим режимом. Однак у збірній Іраку тренерський штаб змушений враховувати культурні та релігійні особливості футболістів, пише L'Equipe.

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Як готується до матчів ЧС-2026 збірна Іраку?

Головний тренер збірної Іраку Грем Арнолд поділився незвичними подробицями роботи з командою. Австралійський фахівець зізнався, що перед початком повноцінної роботи провів близько восьми місяців у Багдаді, щоб краще зрозуміти країну та її традиції.

За словами Арнолда, він швидко усвідомив, що не може працювати зі збірною за звичними для європейського чи австралійського футболу стандартами. Тренер розповів, що гравці моляться п'ять разів на день, тому жодне заняття не призначається на цей час.

Крім того, команда живе за незвичним розкладом. Більшість футболістів лягають спати близько третьої години ночі та прокидаються лише о 11-й ранку. Саме тому ранкові тренування в збірній Іраку практично не проводяться.

Особливості іракської культури

Арнолд наголосив, що ключем до роботи стала повага до місцевої культури. Наставник переконаний, що тренер повинен адаптуватися до команди, а не намагатися змінити її спосіб життя.

Мені потрібно було вчитися у них, а не навпаки,

– зазначив фахівець.

Найбільше ж його здивувала дисципліна іракських футболістів, яка, за словами тренера, перебуває на дуже високому рівні.

Втім, поки що нестандартний підхід не допомагає команді на чемпіонаті світу-2026. У першому турі групового етапу Ірак зазнав розгромної поразки від Норвегії з рахунком 1:4 та опинився на останньому місці у своїй групі.

Наступну гру на Мундіалі іракці проведуть 23 червня опівночі за київським часом – суперником буде Франція. До слова, ця гра може не відбутися вчасно через несприятливі погодні умови.