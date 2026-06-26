Німеччина поступилась Еквадору, але посіла перше місце: результати групи Е на ЧС-2026

У ніч проти 26 червня відбулись поєдинки у квартеті Е. Ці матчі визначили імена команд, які крокують у 1/16 фіналу світової першості з футболу.

У групі Е на чемпіонаті світу з футболу завершився груповий етап. Про те, хто крокує до плей-оф розповідає 24 Канал.

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Як склались матчі у групі Е?

Центральним протистоянням дня стала зустріч одного з фаворитів всього турніру Німеччини та доволі солідного за складом Еквадору, який потребував лише перемоги.

Еквадор – Німеччина – 2:1

Голи: Ангуло, 9, Плата, 77 – Сане, 2.

Огляд матчу Еквадор – Німеччина: дивитися відео на Megogo

Кюрасао – Кот-д'Івуар – 0:2

Голи: Пепе, 7, 64.

Огляд матчу Кюрасао – Кот-д'Івуар: дивитися відео на Megogo

Еквадор пропустив уже на другій хвилині поєдинку. На лівому фланзі атаки Александр Павловіч з доволі високо піднятою ногою відібрав м'яч у захисника команди-суперника, віддав передачу в центр, де Лерой Сане відзначився більярдним ударом у кут воріт. Вар порушення правил в атаці не зафіксував – 1:0.

Уже за кілька хвилин чудовим пострілом забив еквадорський нападник Нільсон Ангуло – 1:1.

До кінця матчу обидві команди перехоплювали ініціативу одна в одної, а розв'язка прийшла на 77 хвилині. З кутового переможний м'яч забив Гонсало Плата – 2:1 для Еквадора.

У паралельній грі Кот- д'Івуар "на класі" переміг Кюрасао – 2:0.

Що далі для команд групи Е?

Німеччина посіла перше місце, тому у першому раунді плей-оф зіграє з однією з третіх команд. Кот-д'Івуар поміряється силами проти другої команди з квартету І, де суперниками африканської команди стане гірша команда з пари Франція – Норвегія.

Команда Кюрасао завершила свій шлях на Мундіалі. А от Еквадор, який став третім у таблиці, йде далі. Представники Південної Америки уже точно стануть однією з восьми третіх команд, які вийдуть в 1/16 фіналу.