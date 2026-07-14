Збірній Норвегії влаштували королівський прийом після ЧС-2026, Голанд навіть привіз єнота

Збірна Норвегії вперше за 28 років пробилася на чемпіонат світу-2026. Ще до старту турніру ця команда вже подарувала вболівальникам чимало яскравих історій.

Шлях норвежців до чемпіонату світу та їхні виступи на турнірі заслуговують на особливу увагу. А про те, як команда пройшла цей шлях і яку зустріч отримала після повернення додому, розповість 24 Канал.

Як збірну Норвегії зустріли вдома після ЧС-2026?

Вже у повітрі літак із футболістами зустрів почесний ескорт винищувачів, а в столиці на них чекало грандіозне свято.

Головні урочистості розгорнулися на площі перед королівським палацом в Осло, де зібралося майже 100 тисяч вболівальників. Команду особисто вітали король Гаральд V та кронпринц Гокон.

Увагу соцмереж прикував захисник Юліан Рюерсон. Через травму, отриману в останній грі, він прийшов на офіційне рукостискання з монархом у звичайних гумових в'єтнамках. Його вигляд миттєво став приводом для вірусних жартів.

Julian Ryerson roubou a cena durante a recepção da seleção da Noruega no Palácio Real de Oslo ao aparecer usando chinelos.



Como se não bastasse, ele também publicou uma foto no Instagram exibindo os chinelos, acompanhada da legenda:



— “Havaianas para a vida.” ? pic.twitter.com/CdcGJF13E6 — Bundesliga Insider (@BundesInsider) July 13, 2026

Головна зірка та обличчя атаки норвежців Ерлінг Голанд, який забив 7 голів протягом турніру, здивував медіа ще в аеропорту. З трапа літака він зійшов із незвичним сувеніром із Техасу – опудалом єнота з пляшкою.

Проте форвард змушений був достроково залишити святкування. Через чотиригодинну затримку рейсу зі США, Голанд та його колега Сандер Берге поспіхом поїхали на інший літак.

Ерлінгу та Сандеру довелося встигнути на літак,

– пояснив головний тренер Столе Сольбаккен перед початком параду.

It followed me home pic.twitter.com/IwMhgv0CAb — Erling Haaland (@Erling) July 13, 2026

Через поспіх Голанд пропустив кульмінацію дня. Збірна разом із королівською родиною вийшла на балкон палацу. Разом із величезним натовпом вони влаштували традиційний флешмоб "веслування вікінгів", який став вірусним трендом цього ЧС. Задавав темп на барабанах особисто кронпринц Гокон.

Нагадаємо, що на ЧС-2026 Норвегія вийшла з другого місця складної групи I, де змагалася з Францією, Сенегалом та Іраком. Норвезька збірна завершила свій виступ поступившись у драматичному чвертьфіналі збірній Англії.

Після палацу команда вирушила на парад вулицями Осло у відкритому двоповерховому автобусі.

The national team is parading through Oslo in an open-top bus from the Royal Palace to City Hall, as people line the streets to celebrate Norway’s historic World Cup achievement. pic.twitter.com/aAXJn7Z6vk — Joakim (@joakial_) July 13, 2026

Цікаво, що офіційну заявку збірної Норвегії на ЧС-2026 особисто оголосив король Норвегії Гаральд V. Вихід на Мундіаль мав для країни величезне національне значення, тож 89-річний монарх власноруч зачитав список із 26 футболістів.