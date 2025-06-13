Російський тренер може стати наставником європейської збірної – ЗМІ

Збірна Польщі зі скандалом звільнила Міхала Пробежа з посади головного тренера. Тепер "орли" шукають нового спеціаліста, який очолить національну команду.

"Біло-червоні" розглядають декілька варіантів на роль головного тренера. Серед претендентів російський тренер, повідомляє 24 канал із посиланням на росЗМІ.

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Хто може очолити збірну Польщі

За наявної інформації, Польський футбольний союз розглядає на посаду головного тренера збірної Станіслава Чєрчєсова. Імена інших кандидатів на роль наставника "орлів" невідомі.

Петр Куча вважає, що вірогідність призначення російського тренера керманичем "біло-червоних" вкрай мала. Польський журналіст з видання 400mm також наголосив, що подібне рішення викликає резонанс в Польщі на фоні війни в Україні.

Подібне призначення у сучасних реаліях просто неможливе, ніхто не зрозуміє, що збірну Польщі тренуватиме росіянин,

– заявив Куча.

Нагадаємо, що Станіслав Чєрчєсов працював у Польщі у сезоні 2015/2016. Тоді росіянин став чемпіоном країни, тренуючи варшавську Легію.

Наразі Станіслав Чєрчєсов знаходиться без місця роботи. Останнім місцем роботи росіянина була збірну Казахстану, де фахівець потрапив у мовний скандал через свій недолугий жарт.