У четвер, 12 червня, у цьому питанні була поставлена крапка. Головний тренер збірної Польщі подав у відставку, повідомляє 24 Канал із посиланням на PZPN.

Читайте також Американець прилетів у Краків інвестувати у футбол і помер від вареника: деталі трешу в Польщі

Пробеж залишив збірну Польщі

Польський футбольний союз прийняв її. Сторони подякували одне одному за співпрацю, а вже екснаставник "орлів" коротко прокоментував своє рішення.

Я прийшов до висновку, що в ситуації, яка склалася, найкращим рішенням на благо збірної буде моя відставка. Виконання цієї функції було здійсненням моїх професійних мрій і найбільшою честю в моєму житті,

– сказав Пробеж.

Детально він не пояснив своє рішення. Але очевидно, що фахівець його прийняв через скандал з Робертом Левандовським, який розгорівся декілька днів тому.

Тоді нападник Барселони був обурений тим, що Міхал Пробеж позбавив його капітанської пов'язки. Він висунув чіткий ультиматум – не гратиме за збірну, поки в неї не зміниться головний тренер.

До слова. Міхал Пробеж очолював "біло-червоних" з вересня 2023 року. За цей час під його керівництвом команда провела 20 матчів, у яких здобула десять перемог при чотирьох нічиїх і шести поразках.

Зазначимо, що наразі збірна Польщі посідає третє місце у відбірковій групі на ЧС-2026, де її суперниками є: Фінляндія, Нідерланди, Литва та Мальта. Хто стане наступником Міхала Пробежа наразі невідомо.