У четвер, 12 червня, у цьому питанні була поставлена крапка. Головний тренер збірної Польщі подав у відставку, повідомляє 24 Канал із посиланням на PZPN.
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Пробеж залишив збірну Польщі
Польський футбольний союз прийняв її. Сторони подякували одне одному за співпрацю, а вже екснаставник "орлів" коротко прокоментував своє рішення.
Я прийшов до висновку, що в ситуації, яка склалася, найкращим рішенням на благо збірної буде моя відставка. Виконання цієї функції було здійсненням моїх професійних мрій і найбільшою честю в моєму житті,
– сказав Пробеж.
Детально він не пояснив своє рішення. Але очевидно, що фахівець його прийняв через скандал з Робертом Левандовським, який розгорівся декілька днів тому.
Тоді нападник Барселони був обурений тим, що Міхал Пробеж позбавив його капітанської пов'язки. Він висунув чіткий ультиматум – не гратиме за збірну, поки в неї не зміниться головний тренер.
До слова. Міхал Пробеж очолював "біло-червоних" з вересня 2023 року. За цей час під його керівництвом команда провела 20 матчів, у яких здобула десять перемог при чотирьох нічиїх і шести поразках.
Зазначимо, що наразі збірна Польщі посідає третє місце у відбірковій групі на ЧС-2026, де її суперниками є: Фінляндія, Нідерланди, Литва та Мальта. Хто стане наступником Міхала Пробежа наразі невідомо.