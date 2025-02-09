Юнацька збірна України тріумфувала на міжнародному турнірі у Словаччині

Юнацька збірна України U-18 з хокею вдало виступила на міжнародній арені. "Синьо-жовті" здобули трофей меморіального турніру імені Владіміра Дзурілли у Словаччині.

Словаччина U-18 – Україна U-18 2:4

Шайби: 1:0 – Мурін 05:47, 1:1 – Шевцов 14:12, 1:2 – Гапоненко 20:24, 1:3 – Кураєв 19:31, 2:3 – Новак 02:18, 2:4 – Виставкін 03:59

8 лютого, українські юнаки здолали однолітків зі Словаччини. Звитяга у другому матчі поспіль забезпечила перемогу на змаганнях, повідомляє 24 канал.

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Як українці перемогли словаків

Матч проти юнаків зі Словаччини розпочався з вилучення українського хокеїста Семена Стасюка на першій хвилині протистояння. Гравець вдарив суперника воротами "синьо-жовтих".

Попри кількісну перевагу словацькі хокеїсти не змогли реалізувати свій шанс. Згодом збірна України отримала ще одне вилучення, але суперники також не скористались другою нагодою.

Після того, як команди повернулись до гри, Словаччина зуміла забити шайбу на 6-й хвилині матчу. Згодом гравці юнацької збірної України змогли перевернути гру, відзначившись тричі у воротах суперника.

Словацький хокеїст Новак зумів відіграти відставання у рахунку до однієї шайби. Проте Андрій Виставкін закинув четверту шайбу "синьо-жовтих" у матчі, якої вистачило для перемоги.