Збірна України перемогла Італію на Євро-2026 з футболу

Збірна України U-19 впевнено завершила груповий етап футбольного Євро-2026. У третьому турі нашими суперниками були італійці.

У неділю, 5 липня, підопічні Дмитра Михайленка зіштовхнулись з італійською командою у поєдинку за перше місце у квартеті. Про результат гри повідомляє 24 Канал.

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Як склався матч Україна – Італія?

До поєдинку команди підійшли у різному контексті. Україна у перших двох турах набрала шість очок, які дали змогу нашим футболістам вийти у плей-оф Євро та кваліфікуватись на ЧС-2027 U-20. Італійська команда мала чотири очки й ще не гарантувала собі одне з перших двох місць у групі, адже результативна перемога Хорватії над Сербією могла вплинути на розподіл 2-3 місць.

Україна – Італія – 1:0

Гол: Оличенко, 30

На стадіоні у валлійському місті Бангор відбулись два дуже схожі тайми футбольного поєдинку. В обох сорокап’ятихвилинках Італія створювала моментів на понад одне взяття воріт, а Україна мала обмежену кількість нагод. У першому таймі Італія переважала нас за ударами 14:2, але саме дії українців завершились голом.

Огляд матчу Україна – Італія від MEGOGO: дивіться відео

На 30 хвилині Богдан Оличенко прекрасним проходам по лівому флангу вивів себе на удар по воротах – 1:0. Італія зуміла дійти до 28 ударів по воротах, але так і не забила.

Що далі?

Для наших суперників боротьба за трофей завершилась. Хорватія у паралельному матчі обіграла Сербію й вийшла у півфінал з третього місця. Тепер італійці гратимуть проти Данії за п’яте місце та вихід на чемпіонат світу.

Підопічні Дмитра Михайленка виграли групу B і в півфіналі зійдуться з німцями. Цей матч відбудеться 8 липня о 21:00 за київським часом.