Сьогодні, 14 грудня, в австрійському Гохфільцені заплановані гонки переслідування у жінок та чоловіків. Змагання відбудуться в межах другого етапу Кубка світу з біатлону.

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Хто представить Україну

Серед чоловіків Україну на гонках переслідування представлятимуть Дмитро Підручний, Віталій Мандзин та Антон Дудченко, повідомляє 24 канал із посиланням на Український біатлон.

Зазначимо, що чоловічі гонки переслідування у Гохфільцені розпочнуться о 15:45 за київським часом.

У жіночих гонках переслідування візьмуть участь Христина Дмитренко, Юлія Джима та Олександра Меркушина. Перегони у Гохфільцені для жінок розпочнуться о 13:15 за київським часом.