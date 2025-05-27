На початку червня збірна України проведе новий збір. Команда Сергія Реброва візьме участь у товариському турнірі Canadian Shield, який пройде у Торонто.

До теми Ребров оголосив заявку збірної України на турнір у Канаді

Без лідера Полісся

В середині травня наставник "синьо-жовтих" оголосив список гравців на червневий збір. У заявку потрапив і вінгер Полісся Олександр Назаренко, який цього сезону оформив 7 голів та 9 асистів за клуб.

Втім гравець все ж не зможе приїхати до табору команди, повідомляє 24 Канал з посиланням на УАФ. Перед останнім туром в УПЛ Назаренко отримав травму та пропустив матч проти Кривбасу.

Зрештою вінгер не встиг залікувати пошкодження і йому знадобиться ще місяць на відновлення. Назаренко почав грати за збірну минулої осені і вже встиг провести три матчі.

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Нагадаємо, що збірна України на Canadian Shield зіграє спаринги із Канадою (7 червня) та Новою Зеландією (11 червня). Ці ігри стануть підготовкою до відбору на ЧС-2026 восени цього року. Наша команда потрапила до групи із Францією, Ісландією та Азербайджаном.