Не Ребров і не Блохін: з яким тренером збірна України мала найкращі результати

За час своїх виступів після здобуття незалежності збірна України з футболу мала 13 головних тренерів, які працювали на повноцінній основі, та ще декілька виконувачів обов'язків. Серед них важко визначити найбільш успішного.

24 Канал порівняв статистику усіх наставників і дійшов цікавого висновку. Хоча найкращі досягнення національної команди – чвертьфінал чемпіонату світу та чвертьфінал Євро – зазвичай пов'язують з іменами Олега Блохіна і Андрія Шевченка, обидва вони поступаються іншому тренеру.

Хто з тренерів збірної України здобув найбільше перемог?

За чистою кількістю переможних матчів справді важко скласти конкуренцію Олегу Блохіну, який за дві каденції на чолі головної команди привів її до успіху у 28 матчах. Андрій Шевченко тут буде другим з результатом у 25 виграних поєдинків.

Проте справедливіше застосувати такий показник як відсоток здобутих перемог. І тут найкращим виявляється зовсім інший коуч: Михайло Фоменко.

Загалом під орудою нині покійного керманича збірна України провела 37 ігор, в яких 24 рази була сильнішою за суперника. А це 64,8% у перерахунку на частку перемог.

Найбільш пам'ятна звитяга – це, звичайно ж, 2:0 над збірною Франції у відборі на чемпіонат світу-2014, коли голи Андрія Ярмоленка і Романа Зозулі на "Олімпійському" у Києві змусили нас вірити у те, що збірна України нарешті досягла топ-статусу і може нав'язати боротьбу навіть найсильнішим.



Україна – Франція 2:0 / фото Zbirna

На жаль, після того була поразка у Парижі 0:3. Проте київська гра досі залишається однією з найкращих за історію головної команди.

А як же Мирон Маркевич?

Ось в цьому і полягає пастка з відсотками: Фоменка випереджає тренер, який провів на чолі збірної лише 4 матчі.

Так, Мирон Маркевич не просто має 75% перемог, він ще й єдиний тренер української збірної, який не зазнав жодної поразки.

Але варто все ж враховувати, що Маркевич так і не провів жодного офіційного матчу. Та й 4 гри – це замало, щоб робити висновки.

Чого досяг зі збірною Сергій Ребров?