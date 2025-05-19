Ребров оголосив заявку збірної України на турнір у Канаді
- У червні 2025 року збірна України з футболу на чолі з Сергієм Ребровим зіграє на товариському турнірі Canadian Shield в Канаді.
- Відбір на чемпіонат світу 2026 року Україна розпочне матчем проти Франції 5 вересня 2025 року.
У червні 2025 року відбудеться товариський турнір у Канаді в межах підготовки до відбору на чемпіонат світу 2026 року. Збірна України з футболу на чолі з Сергієм Ребровим зіграє на Canadian Shield.
Участь у міні турнірі візьме Канада, Нова Зеландія та Україна. Головний тренер Сергій Ребров оголосив заявку "синьо-жовтих" на червневі матчі, повідомляє 24 канал із посиланням на УАФ.
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Заявка збірної України
У основний список гравців, які вирушать на товариський міні турнір у Канаді, було викликано 26 виконавці. До резерву потрапили ще 4 гравці.
Україна стартує на Canadian Shield матчем проти господарки турніру Канади – 7 червня. У другій грі підопічні Сергія Реброва зіграють проти Нової Зеландії – 10 червня.
Нагадаємо, що відбор на чемпіонат світу 2026 року збірна України розпочне матчем проти Франція. Гра відбудеться 5 вересня 2025 року.