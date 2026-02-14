"Може посісти останнє місце": Мілевський дав похмурий прогноз для збірної України в Лізі націй
- Артем Мілевський вважає, що збірна України може посісти останнє місце в Лізі націй через складних суперників.
- Група B2 складається з України, Грузії, Північної Ірландії і Угорщини, матчі відбудуться у вересні-листопаді 2026 року.
Колишній гравець Динамо та збірної України з футболу Артем Мілевський поділився своїми очікуваннями від наступного сезону Ліги націй. На його думку, наша збірна може боротися за виживання у дивізіоні B.
Мілевський переконаний, що підопічним Сергія Реброва буде дуже складно. Суперників, які випали "синьо-жовтим", ексфутболіст назвав "колючими", пише Український футбол.
Дивіться також Збірна України отримала суперників у Лізі націй-2026/2027
Який прогноз Мілевського на Лігу націй?
Артем Мілевський вважає, що навіть грузини, які на папері виглядають аутсайдерами групи, можуть створити для України проблеми.
Вони з Кварацхелією останнім часом виступають пристойно, чого тільки варта перемога над Португалією на Євро. Потенціал у молодого покоління грузинів хороший. У Грузії буде складно грати за колосальної підтримки трибун,
– розповів Мілевський.
Екснападник також нагадав, що у Північній Ірландії дуже складні погодні умови, там дмуть вітри швидкістю 100 кілометрів на годину. Футболістів "айрішів" Мілевський назвав "сокирами".
Що ж до Угорщини, то Артем радить бути обережними, бо ця команда "буває кусючою". Мілевський, який сам встиг пограти в угорському чемпіонаті, очікує заповнені трибуни і дуже палку підтримку збірної, що ускладнює для України завдання.
Усі команди в нашій групі на одному рівні. Збірна України може посісти як перше місце, так і останнє. Подивимося. Будемо вболівати, але група нам могла дістатися і легша,
– підсумував Мілевський.
Що треба знати про Лігу націй?
Україна на жеребкуванні потрапила у групу B2 з Грузією, Північною Ірландією і Угорщиною.
Матчі відбуватимуться у вересні-листопаді 2026 року. Перші чотири тури будуть зіграні з мінімальними інтервалами між поєдинками.
Команда на першому місці гарантує собі підвищення в Лігу А. Друге та третє місця передбачають стикові матчі за підняття або виживання. Остання збірна в квартеті вилетить у Лігу C.