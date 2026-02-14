Укр Рус
14 лютого, 13:51
2

"Може посісти останнє місце": Мілевський дав похмурий прогноз для збірної України в Лізі націй

Андрій Олійник
Основні тези
  • Артем Мілевський вважає, що збірна України може посісти останнє місце в Лізі націй через складних суперників.
  • Група B2 складається з України, Грузії, Північної Ірландії і Угорщини, матчі відбудуться у вересні-листопаді 2026 року.

Колишній гравець Динамо та збірної України з футболу Артем Мілевський поділився своїми очікуваннями від наступного сезону Ліги націй. На його думку, наша збірна може боротися за виживання у дивізіоні B.

Мілевський переконаний, що підопічним Сергія Реброва буде дуже складно. Суперників, які випали "синьо-жовтим", ексфутболіст назвав "колючими", пише Український футбол.

Який прогноз Мілевського на Лігу націй?

Артем Мілевський вважає, що навіть грузини, які на папері виглядають аутсайдерами групи, можуть створити для України проблеми.

Вони з Кварацхелією останнім часом виступають пристойно, чого тільки варта перемога над Португалією на Євро. Потенціал у молодого покоління грузинів хороший. У Грузії буде складно грати за колосальної підтримки трибун,
– розповів Мілевський.

Екснападник також нагадав, що у Північній Ірландії дуже складні погодні умови, там дмуть вітри швидкістю 100 кілометрів на годину. Футболістів "айрішів" Мілевський назвав "сокирами".

Що ж до Угорщини, то Артем радить бути обережними, бо ця команда "буває кусючою". Мілевський, який сам встиг пограти в угорському чемпіонаті, очікує заповнені трибуни і дуже палку підтримку збірної, що ускладнює для України завдання.

Усі команди в нашій групі на одному рівні. Збірна України може посісти як перше місце, так і останнє. Подивимося. Будемо вболівати, але група нам могла дістатися і легша,
– підсумував Мілевський.

Що треба знати про Лігу націй?

  • Україна на жеребкуванні потрапила у групу B2 з Грузією, Північною Ірландією і Угорщиною.

  • Матчі відбуватимуться у вересні-листопаді 2026 року. Перші чотири тури будуть зіграні з мінімальними інтервалами між поєдинками.

  • Команда на першому місці гарантує собі підвищення в Лігу А. Друге та третє місця передбачають стикові матчі за підняття або виживання. Остання збірна в квартеті вилетить у Лігу C.