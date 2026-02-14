"Може посісти останнє місце": Мілевський дав похмурий прогноз для збірної України в Лізі націй

Колишній гравець Динамо та збірної України з футболу Артем Мілевський поділився своїми очікуваннями від наступного сезону Ліги націй. На його думку, наша збірна може боротися за виживання у дивізіоні B.

Мілевський переконаний, що підопічним Сергія Реброва буде дуже складно. Суперників, які випали "синьо-жовтим", ексфутболіст назвав "колючими", пише Український футбол.

Дивіться також Збірна України отримала суперників у Лізі націй-2026/2027

Який прогноз Мілевського на Лігу націй?

Артем Мілевський вважає, що навіть грузини, які на папері виглядають аутсайдерами групи, можуть створити для України проблеми.

Вони з Кварацхелією останнім часом виступають пристойно, чого тільки варта перемога над Португалією на Євро. Потенціал у молодого покоління грузинів хороший. У Грузії буде складно грати за колосальної підтримки трибун,

– розповів Мілевський.

Екснападник також нагадав, що у Північній Ірландії дуже складні погодні умови, там дмуть вітри швидкістю 100 кілометрів на годину. Футболістів "айрішів" Мілевський назвав "сокирами".

Що ж до Угорщини, то Артем радить бути обережними, бо ця команда "буває кусючою". Мілевський, який сам встиг пограти в угорському чемпіонаті, очікує заповнені трибуни і дуже палку підтримку збірної, що ускладнює для України завдання.

Усі команди в нашій групі на одному рівні. Збірна України може посісти як перше місце, так і останнє. Подивимося. Будемо вболівати, але група нам могла дістатися і легша,

– підсумував Мілевський.

Що треба знати про Лігу націй?