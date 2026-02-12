Збірна України отримала суперників у Лізі націй-2026/2027

У Брюсселі 12 лютого відбулося жеребкування нового розіграшу Ліги націй сезону 2026/2027. Збірна України з футболу дізналася суперників.

Команда Сергія Реброва проведе турнір у другому за силою дивізіоні B. Хто став суперником збірної України – розповідає 24 Канал.

В якій групі та з ким зіграє Україна?

Патрік Вієра дістав кульку з назвою нашою країни шостою, визначивши, що "синьо-жовті" зіграють у групі B2.

Ліга Націй-2026/2027. Груповий етап. Група B2

Угорщина

УКРАЇНА

Грузія

Північна Ірландія

Коли заплановані матчі Ліги націй?

Шість турів групового етапу будуть зіграні восени 2026 року.

1 тур: 24 – 26 вересня 2026

2 тур: 27 – 29 вересня 2026

3 тур: 30 вересня – 3 жовтня 2026

4 тур: 4 – 6 жовтня 2026

5 тур: 12 – 14 листопада 2026

6 тур: 15 – 17 листопада 2026

Стикові матчі між дивізіонами за підвищення/виліт зіграють 25 – 30 березня 2027 року.

Точний календар збірної України буде оприлюднено пізніше.

За яким форматом відбудеться Ліга націй?

Переможці груп у Лізі B напряму потрапляють на наступний розіграш до найвищого дивізіону.

Команди, що посядуть другі місця, гратимуть стикові матчі з третіми місцями груп Ліги A. У разі перемоги вони теж підвищаться у класі.

Треті місця боротимуться за виживання у Лізі B у стиках з командами Ліги C.

Аутсайдери груп напряму вилетять у Лігу C.

Як пов'язане Євро-2028 з Лігою націй?

Додатковий шанс потрапити на чемпіонат Європи буде надано командам, які виграють свої групи Ліги націй, але не зможуть подолати відбірковий турнір. Таких команд може бути чотири чи вісім, залежно від того, скільки господарів (Англія, Вельс, Шотландія, Ірландія) зможуть кваліфікуватися.

Які досягнення України в Лізі націй?