Через невдачі України на Євро-2024 та в останній Лізі націй серед вболівальників почались дискусії щодо можливої зміни тренера збірної. Президент УАФ Андрій Шевченко висловився на цю тему, повідомляє ютуб-канал УАФ,

До теми Шевченко хоче зустрітись з президентом ФІФА після скандальних заяв про повернення Росії у футбол

Чи піде Ребров зі збірної?

Через невпевнені результати команди у групі кваліфікації на ЧС-2026 спеціалісти чекали на можливу зміну тренера вже перед матчами плей-оф. Але голова УАФ запевнив, що наразі організація не розглядає варіант заміни Реброва.

Ми не розглядаємо заміну Сергія Станіславовича зараз. Тому він спокійно може працювати, ми не плануємо міняти тренера. Контракт діє до закінчення чемпіонату світу,

– висловився Шевченко.

Як збірна України грала при Реброві?

Нагадаємо, що Ребров очолив збірну України у червні 2023 року. Під його керівництвом команда провела 32 матчі, здобувши 15 перемог. Україна змогла кваліфікуватися на Євро-2024, але там посіла останнє місце в групі.

Пізніше "синьо-жовті" не вразили у Лізі націй, де стали другими в дивізіоні В із Чехією, Грузією та Албанією. Піднятися у елітний дивізіон завадила розгромна поразка від Бельгії у плей-оф.

Як Україні потрапити на чемпіонат світу-2026?