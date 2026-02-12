Збірна України з футболу отримає суперників у Лізі націй: коли жеребкування

Восени після чемпіонату світу Україна стартуватиме вже у п'ятому розіграші футбольної Ліги націй УЄФА. Як і раніше, наша команда гратиме у дивізіоні B.

Турнір вже вдруге відбуватиметься за новими правилами, які передбачають боротьбу за кожну позицію у групі. 24 Канал розповідає все, що потрібно знати про Лігу націй-2026/2027.

Дивіться також Календар матчів збірної України з футболу у 2026 році: де і з ким зіграє головна команда

Коли дивитися жеребкування Ліги націй?

УЄФА проведе церемонію визначення складу груп нового розіграшу Ліги націй 12 лютого о 19:00 за київським часом. Цікаво, що жеребкування відбуватиметься не у звичному швейцарському Ньоні, а у столиці Бельгії Брюсселі.

Офіційним транслятором Ліги націй в Україні є сервіс Megogo.

Хто може стати суперниками України?

За даними із сайту УЄФА, оскільки у минулому турнірі наша команда посіла друге місце у групі, то збірна України опинилася у другому кошику Ліги B – ми точно не зіграємо зі Швейцарією, Боснією та Герцеговиною і Австрією.

Ліга B. Кошик 1

Шотландія

Угорщина

Польща

Ізраїль

Ліга B. Кошик 2

Швейцарія

Боснія і Герцеговина

Австрія

УКРАЇНА

Ліга B. Кошик 3

Словенія

Грузія

Ірландія

Румунія

Ліга B. Кошик 4

Швеція

Північна Македонія

Північна Ірландія

Косово

Коли відбудуться матчі Ліги націй?

Усі шість матчів будуть зіграні восени 2026 року.

1 тур: 24 – 26 вересня 2026

2 тур: 27 – 29 вересня 2026

3 тур: 30 вересня – 3 жовтня 2026

4 тур: 4 – 6 жовтня 2026

5 тур: 12 – 14 листопада 2026

6 тур: 15 – 17 листопада 2026

Стикові матчі між дивізіонами заплановані на 25 – 30 березня 2027 року.

Що потрібно знати про формат Ліги націй?

Переможці груп у Лізі B напряму потрапляють на наступний розіграш до найвищого дивізіону.

Команди, що посядуть другі місця, гратимуть стикові матчі з третіми місцями груп Ліги A. У разі перемоги вони теж підвищаться у класі.

Треті місця боротимуться за виживання у Лізі B у стиках з командами Ліги C.

Аутсайдери груп напряму вилетять у Лігу C.

Як відібратися на Євро-2028 за допомогою Ліги націй?

Додатковий шанс потрапити на чемпіонат Європи буде надано командам, які виграють свої групи Ліги націй, але не зможуть подолати відбірковий турнір.

Залежно від того, скільки з країн-господарок Євро-2028 подолають кваліфікацію, з Ліги націй у плей-оф "підтягнуть" чотири або вісім команд.

Точний формат відбору на Євро буде відомо пізніше – зараз УЄФА його ще не оприлюднила. Але завдання посісти у групі Ліги націй 1-е місце стає обов'язковим.

Як Україна раніше виступала у Лізі націй?