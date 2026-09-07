У Мальдери проблеми зі складом на офіційний дебют у збірній України

Наприкінці вересня та на початку жовтня збірна України з футболу зіграє одразу чотири матчі Ліги Націй, які стануть першими офіційними для нового тренера Андреа Мальдери. В італійського фахівця чимало головного болю щодо формування заявки команди.

Багато гравців головної команди розпочали клубний сезон невдало: не отримують ігрову практику, залишаються в лазареті або не демонструють переконливий футбол. 24 Канал розбирався у кадрових проблемах збірної України.

Трубін опинився в ситуації Луніна

Якщо у минулому сезоні статус номера один у збірній України не викликав жодних сумнівів, то ситуація у португальській Бенфіці усе зіпсувала. Новий тренер лісабонців Марку Сілва несподівано посадив Анатолія Трубіна на лаву запасних. Окрім двох матчів кваліфікації Ліги чемпіонів, українець цього сезону не виходив на поле.

Так само досі без практики залишається і Андрій Лунін, який непогано провів передсезонку, але все одно не зміг змінити ситуацію із залізобетонним виходом Тібо Куртуа у старті, коли бельгієць не травмований.

За таких умов свій шанс може отримати Дмитро Різник із Шахтаря. Також не можна виключати повернення у збірну Георгія Бущана – особливо на тлі травми Євгена Волинця, який долучався до головної команди у статусі третього-четвертого воротаря.

Епідемія травм у захисті

Просто зараз у збірної фактично немає здорового правого латераля: Юхим Конопля та Олександр Тимчик заліковують ушкодження.

Також проблеми і на лівому фланзі: Борис Крушинський і Костянтин Вівчаренко не зможуть підстрахувати Віталія Миколенка через травми.

У центрі теж не без негараздів: Максим Таловеров у Сток Сіті сидить без практики, а Арсеній Батагов так і не відновився у Трабзонспорі.

Зірки півзахисту не вражають

Руслан Маліновський змінив Серію А на турецьку Суперлігу – і справи у нього в Трабзонспорі поки йдуть не надто добре. Особливо багато критики хавбек отримав після червоної картки, заробленої у матчі кваліфікації Ліги Європи.

Олександр Зінченко поки взагалі не позбувся статусу вільного агента, та й навіть за умови наявності чинного контракту повертатися на поле йому рано: триває відновлення від розриву хрестоподібної зв'язки.

Єгор Ярмолюк більше не вважається у Брентфорді гравцем основного складу. Клуб ще й придбав влітку на його позицію конкурента в особі Мамаду Сангаре.

Георгій Судаков ніби й користується довірою тренера Бенфіки, але має лише одну результативну дію та розгромну пресу у Португалії. Психологічні проблеми півзахисника, схоже, нікуди не ділися.

Артем Бондаренко на свою голову перейшов в Аль-Ахлі, де вболівальники влаштували йому жахливий прийом. Емоційне тло у гравця точно не найкраще.

Головний бомбардир без клубу

Найкращий голеадор збірної України у 2025 році Олексій Гуцуляк вже не є футболістом Полісся, але й нову команду собі так і не знайшов. Через це вінгер втрачає час та ігрові кондиції.

Віктор Циганков влітку мав проблеми з тим, щоб залишити Жирону, через що фактично пропустив увесь цикл підготовки до сезону. В Аяксі доводиться набирати форму у пришвидшеному темпі.

Михайло Мудрик нарешті доступний для збірної, але зрозуміло, що півтора року дискваліфікації не могли не позначитися на вінгері. Талант нікуди не зник, але повернутися до колишньої форми буде непросто.

Форвардів "штормить" у клубах

Владислав Ванат, як і Віктор Циганков, хотів піти з Жирони після вильоту в Сегунду, але змушений був залишитися. Попри конфлікт, він вже виходив на поле у другому за силою дивізіоні Іспанії.

Роман Яремчук виявився не потрібний Олімпіакосу, а нову команду так і не знайшов. У топ-лігу нападник вже точно не перебереться, але шанс домовитися ще лишається – не всюди трансферне вікно вже зачинене.

Артем Довбик у Болоньї поки не є опцією першого вибору, але принаймні перервав гольову засуху, відзначившись у матчі із Сассуоло і врятувавши цим для команди нічию. Є сподівання, що це початок більш вдалого періоду у його кар'єрі.