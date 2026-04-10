Збірна України може повернутися до тренувального процесу в Україні

Збірна України з футболу вже четвертий рік поспіль проводить тренування та домашні матчі за межами країни. Причиною цього є повномасштабна війна, розв'язана Росією проти України, через яку безпекова ситуація не дозволяє проводити ігри на території держави.

Керівництво УАФ розглядає можливість проведення наступного навчально-тренувального збору національної збірної України на території країни. Про це повідомляє "ТаТоТаке". Дивіться також Відомий інсайдер розкрив суму призових, які втратила збірна України через провал зі шведами Що відомо про можливі тренування в Україні? Йдеться про підготовчий етап перед червневими товариськими матчами, один із яких, імовірно, проведуть проти збірної Данії. Якщо цей варіант буде реалізовано, базою для національної команди може стати рекреаційний 5-зірковий комплекс Emily Resort. Що відомо про матч з Данією? Збірна України з футболу розглядає можливість проведення товариського матчу проти збірної Данії у червні 2026 року.

За інформацією журналіста Володимира Звєрова, є серйозна ймовірність такого поєдинку, оскільки обидві команди не кваліфікувалися на ЧС-2026. Точна дата та місце проведення наразі узгоджуються.

Офіційного підтвердження від Української асоціації футболу (УАФ) щодо цього матчу наразі не було.