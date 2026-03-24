Коли кохання дало тріщину: 5 найгучніших розставань зірок збірної України

Особисте життя футболістів часто залишається за кадром, але інколи розставання зірок збірної України стають справжніми медійними подіями. Згадуємо гучні історії, які обговорювали не менше, ніж матчі.

Гравці головної команди країни завжди перебувають під прицілом уваги – як на полі, так і поза ним. Розриви стосунків, любовні трикутники та розлучення не раз ставали темою для заголовків і соцмереж, повідомляє 24 Канал.

Три дружини Олександра Шовковського

Легендарний воротар київського Динамо та збірної України Олександр Шовковський пережив два розлучення. Особливо гучним вийшло розставання з Ольгою Альоновою. Їхні стосунки тривали понад десять років, але завершилися судовим процесом та різкими публічними заявами з обох боків.



Олександр Шовковський з Ольгою Альоновою/Фото із соцмереж

Після розриву між колишнім подружжям довгий період тривали суперечки щодо виховання доньки та фінансових питань, пише ТСН. Історія активно обговорювалася в українських медіа, адже Шовковський на той момент був одним із найвідоміших спортсменів країни.

Нині ексголкіпер одружений на Марині Кутєповій.

Нове кохання після першого шлюбу Сергія Реброва

Нинішній головний тренер збірної України Сергій Ребров розлучився зі своєю першою дружиною після багатьох років спільного життя. Згодом він одружився вдруге, що стало несподіванкою для частини футбольної спільноти та вболівальників.

За інформацією "1 хвилина", нові стосунки почалися ще до офіційного завершення першого шлюбу, що й спричинило хвилю чуток і обговорень у пресі.



Сергій Ребров з другою дружиною – Анною/Фото з інстаграму жінки

Стосунки з Анною Ребров ретельно приховував від загалу, оскільки на той момент ще був одруженим із попередньою пасією Людмилою.

З часом ситуація вщухла, а сам Ребров нині рідко коментує особисте життя, зосереджуючись на тренерській кар'єрі.

Андрій Пятов: розлучення після 19 років разом

Колишній воротар Шахтаря та збірної України Андрій Пятов у 2024 році офіційно підтвердив розлучення з дружиною Юлією після 19 років шлюбу. Пара виховувала чотирьох дітей і вважалася однією з найміцніших у вітчизняному футболі.



Андрій Пятов з ексдружиною Юлією/Фото із соцмереж

Сам Пятов публічно визнав, що саме його помилки стали однією з причин розриву, пише Sport-express. Рішення, за словами подружжя, було болісним, але зваженим і прийнятим після тривалих спроб зберегти сім'ю.

Любовний трикутник: Борячук – Зінченко – Седан

Історія з Олександром Зінченком, Андрієм Борячуком та журналісткою Владою Седан свого часу стала однією з найобговорюваніших у футбольних соцмережах. Спочатку Седан зустрічалася з Борячуком, однак згодом її стосунки з гравцем припинилися.



Футболісти збірної України в компанії своїх подруг/Фото із соцмереж

Пізніше дівчина закрутила роман з футболістом національної збірної Зінченком, за якого згодом вийшла заміж. Хоча самі герої любовного трикутника не коментували ситуацію публічно, в медіа періодично з'являлася нова інформація.



Олександр Зінченко робить пропозицію Владі/Фото з інстаграму Седан

Як розповіла виданню "Блік" колишня дівчина форварда київського Динамо Едуардо Герреро – Крістіна Крижановська, яка особисто знайома з парою, Влада обрала Зінченка через те, що він міг більше їй дати у фінансовому плані, ніж Борячук.

Супряга – Бондар – Савіна: конфлікт, який вийшов у публічну площину

Ще один гучний любовний трикутник пов’язаний із Владиславом Супрягою, Валерієм Бондарем та телеведучою Дар'єю Савіною. За повідомленням видання "Фокус", екснападник Динамо відверто заявляв, що після розриву з Савіною припинив будь-яке спілкування і не підтримує контактів із Бондарем.

У нас із нею немає дружніх стосунків. Валерію Бондарю я не потисну руки – він дуже некрасиво вчинив. Після того, що він зробив, жодних партнерських стосунків бути не може,

– сказав Супряга.



Валерій Бондар та Дар'я Савіна/Фото із соцмереж

Савіна згодом вийшла заміж за Бондаря, а історія з їхніми стосунками стала темою численних інтерв'ю та обговорень у футбольних медіа.