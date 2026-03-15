У збірної України з футболу будуть три дебютанти: інсайдер злив список Реброва

Вже у понеділок тренерський штаб збірної України оголосить список футболістів, які отримають виклик на матчі плей-оф відбору до чемпіонату світу. У ньому через епідемію травм у головній команді точно з'являться нові імена.

Відсутність Олександра Зінченка, Артема Довбика та потенційно Миколи Матвієнка, Арсенія Батагова та Олександра Зубкова змушує Сергія Реброва шукати альтернативу. За інформацією інсайдера Ігоря Бурбаса, дебютні виклики можуть отримати два гравці Полісся й один Динамо.

Хто може дебютувати за збірну України?

До розширеного списку футболістів головної команди, як пише Ігор Бурбас, потраплять троє гравців, які раніше не залучалися до національної збірної. Це нападник Динамо Матвій Пономаренко, а також представники Полісся Ігор Краснопір і Борис Крушинський.

Усі троє навряд опиняться в основному складі та потраплять до числа резервних збірників. Проте остаточне рішення щодо цього ще не ухвалене. У Сергія Реброва залишається одна доба – у понеділок збірна має оприлюднити список викликаних на березневі матчі.

Які новини про склад збірної України?

Точно не зможуть допомогти команді у матчі зі Швецією захисник Юхим Конопля і хавбек Руслан Маліновський, які мають перебір жовтих карток. Обидва при цьому готові зіграти у фіналі плей-оф, тож, ймовірно, отримають виклик.

Не приїдуть до головної команди травмовані Олександр Зінченко й Артем Довбик, обидва на тривалому відновленні від важких травм.

Поки незрозумілою залишається ситуація з Миколою Матвієнком з Шахтаря, а також представниками Трабзонспора Арсенієм Батаговим і Олександром Зубковим. Під великим питанням можливість зіграти Владислава Велетня, чиє відновлення, вірогідно, доведеться продовжити до квітня.

А от Георгій Судаков, судячи з усього, зміг вчасно розібратися зі своїми м'язовими проблемами. За даними Flashscore, футболіст Бенфіки зіграв у матчі чемпіонату у суботу, 14 березня, проти Ароуки.

