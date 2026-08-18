Без Мудрика і Циганкова: УАФ назвала символічну збірну 35 років Незалежності України

Вболівальники збірної України напередодні Дня Незалежності брали участь в опитуванні щодо 11 футболістів, які стали найкращими на своїх позиціях у національній команді за 35 років.

УАФ оприлюднила результати голосування, яке зібрало думки понад 57 тисяч українців. Лише четверо із символічної збірної досі продовжують виступи у синьо-жовтій футболці. Натомість кількох гучних прізвищ в одинадцятці не виявилося, пише 24 Канал.

Хто потрапив до символічної збірної за 35 років Незалежності



Символічна збірна України за 35 років Незалежності України

З позицією голкіпера сумнівів було небагато: місце у воротах дісталося єдиному воротарю, який грав за Україну на чемпіонаті світу, та ще й першим в історії Мундіалів не пропустив жодного разу у серії пенальті – Олександр Шовковський.

Двійку центральних захисників склали Ілля Забарний і Ярослав Ракицький. На флангах в обороні – Віталій Миколенко та Олег Лужний.

У центрі поля вболівальники голосували за одного опорника та одного атакувального хавбека. Перемогли Тарас Степаненко та Руслан Маліновський.

Пару вінгерів склали Андрій Ярмоленко та Євген Коноплянка – Михайло Мудрик і Віктор Циганков не змогли з ними конкурувати.

В атаці місце Андрія Шевченка було очевидним. А от пару йому склав Євген Селезньов, хоча він поступається за кількістю голів у складі головної команди Роману Яремчуку – 11 проти 18. До речі, так само 11 м'ячів і в Артема Довбика, який теж опинився поза списком.

Також впадає в очі відсутність таких знакових для збірної виконавців як Олександр Зінченко, Олег Гусєв, Андрій Воронін, Руслан Ротань і Сергій Назаренко.