Збірна України залишилася без тренера: переговори тривають

Тренерський тандем Дмитра Христича і Олега Шафаренка зумів вперше за 20 років вивести збірну України в елітний дивізіон світового хокею. Проте навіть цей успіх не гарантує спеціалістам продовження роботи на чолі команди.

Станом на зараз збірна України офіційно залишилася без тренера, оскільки контракти Христича і Шафаренка закінчилися. Процес переговорів про продовження триває, але він виявився досить складним, пише Суспільне Спорт.

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Чому Христич і Шафаренко не продовжують угоду з федерацією хокею?

Угода тренера та його асистента була розрахована на один рік, і її термін добіг завершення. Зрозуміло, що на тлі повернення України на елітний рівень чемпіонату світу, керівництво Федерації хокею зацікавлене у тому, щоб наставники продовжили працювати і виступили з командою наступного року на світовій першості.

Але на заваді підписанню нового контракту стало фінансове питання. Дмитро Христич і Олег Шафаренко хотіли б отримати у новій угоді кращі зарплатні умови з урахуванням того, що змогли досягнути зі збірною. Тим більше, що федерацією поставлено вкрай складне завдання: вихід на Мундіалі у стадію плей-оф.

Якщо сторонам не вдасться домовитися, то у федерації є альтернативний варіант. Замість Христича і Шафаренка до роботи з головною командою можуть стати очільники збірної віком до 18 років – Олександр Бобкін і Руслан Борисенко.

Чого очікувати від виступу України на чемпіонаті світу-2027?

Турнір відбудеться з 14 до 30 травня 2027 року у Німеччині в двох містах – Дюссельдорфі і Маннгеймі.

Україна опинилась у групі А, де зовсім немає простих суперників: за місце у четвірці найкращих для виходу у плей-оф доведеться боротися з Фінляндією, Швейцарією, Швецією, Німеччиною, Латвією, Австрією і Словенією.

З такими серйозними суперниками навіть утриматися в еліті вже є дуже складним завданням. Щоб не вилетіти назад у дивізіон IA, українцям потрібно не посісти у групі останнє восьме місце.