Втік у Росію, поранили на фронті: де зараз учасники останнього для України елітного хокейного ЧС

Збірна України з хокею вийшла до елітного дивізіону світового хокею і наступного року виступить на Мундіалі в Німеччині. Востаннє серед найсильніших наша команда була майже 20 років тому.

У 2007-ому "синьо-жовті" не змогли нав'язати боротьбу у групі найкращих хокейних збірних світу. 24 Канал розповідає, де зараз гравці того складу збірної України.

Дивіться також Перемогли учасника Олімпіади: збірна України створила гучну сенсацію на чемпіонаті світу з хокею

Як Україна виступила на чемпіонаті світу з хокею у 2007 році?

Як зазначає Вікіпедія, чемпіонат світу-2007 відбувався у Росії – в Москві та Митіщах. Україна опинилася в одній групі з росіянами, фінами та данцями.

На жаль, груповий етап команда провалила, програвши усі три гри із загальним рахунком 4:17. Особливо болісною була поразка у матчі з майбутніми агресорами – 1:8 без шансів.

Таким чином українська команда мала боротися за виживання з іншими невдахами квартетів. У турнірі на вибування ми були биті Латвією 0:5, виграли у Норвегії 3:2, але у вирішальній грі, яка стала найбільш результативним поєдинком Мундіалю, не впоралися з Австрією – 4:8.

Тож за підсумками чемпіонату світу Україна вибула у дивізіон IA, звідки не могла піднятися назад в еліту практично 20 років.

Де зараз хокеїсти, які грали на чемпіонаті світу 2007 року?

Доля останнього "елітного" покоління української збірної склалася дуже по-різному. Як зазначає NV, хтось знайшов себе у тренерській справі, хтось узагалі відійшов від хокею, деякі стали на захист України у повномасштабній війні, а дехто виявилися зрадниками.

Голкіпери Олександр Федоров і Ігор Карпенко стали коучами: перший працює у Київ Кепіталз, другий тренує воротарів у збірній України, входячи до штабу Дмитра Христича. Також доклався до успіху нашої команди і повернення в еліту цьогоріч нападник Олег Шафаренко. Артем Гніденко очолював студентську збірну України на Універсіаді-2025, здобув з командою бронзові медалі.

Андрій Срюбко теж зробив тренерську кар'єру, був на чолі національної команди у 2018-2019 роках, а зараз працює з молодіжкою. Юрій Гунько та Роман Сальников входять до штабу Київ Кепіталз. В'ячеслав Тимченко асистує тренерові іншого столичного колективу – Сокола.

Натомість Юрій Наваренко подався до Росії, де залишився навіть після початку великої війни. Зараз тренує клуб ЦСК ВВС, пов'язаний з армією окупантів. Так само втік до РФ В'ячеслав Завальнюк, отримав російський паспорт і увійшов до штабу команди Молодіжної ліги Чайка. Олександр Матерухін обрав теж далеко не найбільш вдалу країну для свого майбутнього – він залишився у Білорусі і тренував там Могильов, але був звільнений через кепські результати.

Олександр Матвійчук приєднався до Збройних Сил України. Влітку 2025 року зазнав важкого поранення на фронті, зараз збирається написати книгу про свою історію у війську. Василь Бобровников слухив у теробороні, потім став водієм карети швидкої допомоги.

Так само більше не у спорті Віталій Семенченко: у нього приватна компанія, яка займається харчовим бізнесом.