Футболіст канадського ФК Монреаль Геннадій Синчук вперше з’явився у стартовому складі дорослої збірної України. Вінгер долучився до перемоги команди Андреа Мальдери над Грузією.

У вівторок, 17 листопада, Синчук провів на полі 64 хвилини. Щодо власної часті у завершальному матчі збірної України у 2026 році футболіст висловся в ексклюзивному коментарі для 24 Каналу.

Що скзава Синчук про гру проти Грузії

За словами футболіста, він зрадів нагоді проявити себе, але ще більше задоволення йому приніс підсумковий результат поєдинку з Грузією (1:0).

Не хвилювався, були позитивні емоції і був вмотивований. Ми виграли, взяли три очки. Найголовніше, що подарували перемогу уболівальникам. Так, я мав свої моменти, мав забивати, хотів забити. Але найважливішими є три очки,

– сказав Синчук.

Також 20-річний вінгер розповів про те, як йому даються довгі мандрівки з Північної Америки до Європи, де він захищає "синьо-жовті" кольори.

Потрібно адаптуватися у перші 3-4 дні. Так, ось це дуже складно. Але коли уже адаптуєшся – усе нормально,

– додав футболіст.

Геннадій Синчук отримав оцінку 6.6 від статистичного порталу SofaScore. Гра Ліги націй проти Грузії стала для нього третьою за збірну України. Наразі виконавець з правого флангу атаки очікує на дебютну результативну дію у команді Мальдери.

Що далі для збірної України

Наша команда посіла третю сходинку у групі Дивізіону B та зберегла прописку. Треті місця у групах ліги B убезпечені від вильоту: вони просто залишаються у тому ж дивізіоні. А останнє місце не означає падіння в Лігу С – будуть зіграні стики з командами, які посіли там другі позиції.

Також успішний виступ у Лізі націй дав би можливість кваліфікуватися на чемпіонати Європи у випадку невдалого відбіркового циклу.

Уже 6 грудня відбудеться жеребкування відбіркового етапу до Євро-2028, а футбольні баталії у кваліфікації розпочнуться навесні наступного року.