Збірна України може підсилитись бразильцем із Шахтаря перед матчами відбору на ЧС-2026

Збірна України готується до вирішальних матчів у відборі на чемпіонат світу-2026. Вже у березні на команду Реброва чекають один або дві гри в боротьбі за путівку на Мундіаль.

Першим нашим суперником стане Швеція. Як повідомляє ESPN, Сергій Ребров може посилити збірну України бразильським легіонером із Шахтаря.

Ребров натуралізує бразильця?

Гравець "синьо-жовтих" може стати півзахисник Педріньо. 27-річний футболіст не проти виступати за збірну України та нині проходить процедуру тримання паспорта нашої країни.

Ба більше, ініціатива щодо натуралізації хавбека належить саме Реброву. Тренер контактував з футболістом Шахтаря та запевнив, що розраховує на нього.

Очікується, що Педріньо вже зможе бути викликаний на збір у березні. Представники гравця та збірної займаються необхідними документами, щоб встигнути змінити футбольне громадянство бразильцю.

Що відомо про Педріньо?

Нагадаємо, що Педріньо став гравцем Шахтаря влітку 2021 року. Донеччани виплатили 18 мільйонів євро Бенфіці за хавбека. З початком повномасштабної війни гравець залишив клуб у 2022-му.

Протягом двох років бразилець грав в оренді за Атлетіко Мінейро, а у 2024-му повернувся у Шахтар. У 77 матчах за "гірників" півзахисник оформив 11 голів і 17 асистів. Контракт Педріньо з "гірниками" чинний до 2029 року.

Що чекає на збірну України у 2026 році?