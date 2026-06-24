Збірна України з волейболу перемогла одну з найсильніших команд світу – Бразилію

Збірна України з волейболу створила одну з головних сенсацій нинішнього розіграшу Ліги націй. "Синьо-жовті" здолали одного з фаворитів турніру – Бразилію, здобувши важливу перемогу в боротьбі за вихід до фінального раунду.

Українська команда продовжує приємно дивувати в елітному міжнародному турнірі. Після непростого старту другого ігрового тижня підопічні Рауля Лосано зуміли дати бій одному з грандів світового волейболу, повідомляє 24 Канал.

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Як Україна перемогла Бразилію?

Матч проти збірної Бразилії подарував уболівальникам справжню драму. Уже в першій партії українці продемонстрували характер і витримку, вирвавши перемогу з рахунком 29:27.

У другому сеті бразильці відповіли та зрівняли рахунок у матчі після перемоги в сеті 25:22. Однак надалі українська команда знову перехопила ініціативу. Третю партію "синьо-жовті" забрали з рахунком 25:22, а четвертий сет став справжнім трилером, який завершився перемогою України – 25:21.

Таким чином українці здобули перемогу над одним із найсильніших колективів світу та поповнили свій актив надважливими очками в турнірній таблиці.

Як виступає Україна в Лізі націй-2026?

Для збірної України це вже п'ятий матч у нинішньому розіграші Волейбольної Ліги націй. На старті другого тижня турніру українці поступилися Японії з рахунком 0:3.

Втім, після цього команда Рауля Лосано видала серію якісних виступів. Україна переграла Китай (3:1), не залишила шансів Кубі (3:0), а також дала справжній бій Польщі, поступившись лише на тай-брейку – 2:3.

Ліга націй є найпрестижнішим комерційним турніром серед національних збірних у світовому волейболі. У змаганнях беруть участь найсильніші команди планети, які протягом кількох тижнів борються за місце у фінальному раунді. Для України нинішній сезон став черговою нагодою підтвердити свій статус одного з найнебезпечніших суперників для волейбольних грандів.

Завдяки перемозі над Бразилією Україна піднялася на 5 місце в турнірній таблиці Ліги націй. Завтра наша команда зіграє проти ще однієї міцної збірної – Італії.