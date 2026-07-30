Збірна України програла Польщі в історичному матчі

Чоловіча збірна України з волейболу завершила виступ у Лізі націй-2026. У чвертьфіналі українці поступилися чинному чемпіону турніру – збірній Польщі.

Поєдинок, який відбувся 30 липня у китайському Нінбо, завершився перемогою поляків з рахунком 3:1 за сетами. Про це повідомляє 24 Канал.

Польща – Україна 3:1 (25:22, 22:25, 25:20, 25:17)

Для української команди цей матч став історичним, адже вперше в історії збірна пробилася до стадії плей-оф Ліги націй. У першому сеті українці здобули перемогу з рахунком 25:22, однак поляки відповіли аналогічним результатом у другій партії. Третій і четвертий сети залишилися за чинними чемпіонами, які й оформили вихід до півфіналу.

Попри поразку, українські волейболісти дали гідний бій одному з найсильніших суперників світу. Варто зазначити, що ще на етапі основного раунду збірна України була близькою до перемоги над Польщею, однак тоді поступилася лише на тайбрейку.

Таким чином, чвертьфінальний матч став останнім для України у нинішньому сезоні Ліги націй. Наступний офіційний поєдинок "синьо-жовті" проведуть 10 вересня у кваліфікації до Євро-2026, де зустрінуться зі збірною Ізраїлю.

Натомість збірна Польщі продовжить боротьбу за титул і у півфіналі Ліги націй зіграє проти Словенії.